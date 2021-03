Politie heeft verdachte doodsteken Armando (26) in beeld

Het slachtoffer, de 26-jarige Armando, werd 18 februari plotseling neergestoken. Dat gebeurde met een mes in zijn rug. Voorbijgangers vonden hem op het Julialaantje in Rijswijk. De politie denkt dat de Hagenaar willekeurig werd uitgekozen door de dader. Vier dagen na de steekpartij overleed Armando in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De recherche deed onderzoek of er een samenhang was tussen het steekincident in februari en eerdere incidenten die in de omgeving plaatsvonden. Rechercheurs onderzochten daarbij incidenten waarbij personen onverwachts zijn aangesproken, gevolgd of mogelijk zelfs bedreigd, al dan niet met een steekwapen.

Voor Armando is een herdenkingsplek gemaakt | Foto: John van der Tol

De politie vermoedt dat de verdachte, die op camerabeelden gezien is, al eerder in hetzelfde park een willekeurig slachtoffer heeft bedreigd met een mes. Dat slachtoffer raakte daarbij niet gewond.

SMS-bom in omgeving

De politie gaat dinsdagmiddag ook een SMS-bom sturen. Dat houdt in dat alle mobiele nummers die rond het steekincident in de buurt van het Julialaantje waren, een bericht ontvangen. In dit SMS-bericht vraagt de politie aandacht voor de uitzending van Team West. De zaak is dinsdagavond ook te zien in Opsporing Verzocht.

