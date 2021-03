Man die ruiten insloeg tijdens avondklokrellen in Schilderswijk nog spoorloos

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Die dag kwamen honderden mensen naar de Schilderswijk na een oproep tot rellen op sociale media. De avond ervoor was de avondklok ingegaan en op meerdere plekken in het land was het onrustig. In Den Haag werd brand gesticht en gegooid met voorwerpen en stenen.

Ook zijn de ramen van Het Karmijn, waar verstandelijk beperkte mensen wonen, kapot geslagen. 'De mensen zijn ongelofelijk geschrokken. Je kunt het je niet voorstellen, de angst die in hun ogen te zien was', zei één van de begeleiders eerder tegen Omroep West. 'Het is zelfs zo dat één van de collega’s overwoog de mensen mee te nemen naar één kamer en die te barricaderen. Zo bang was men.'

De schade bij Het Karmijn | Beeld: Politie

'Blijf van ondernemers af'

De eigenaar van restaurant Mevlana is erg boos op de relschoppers. 'Er zijn twee ruiten ingeslagen. We verkeren al in een moeilijke tijd met corona. Allerlei maatregelen, onze restaurants zijn gesloten… als je dat dan ziet, dan doet dat pijn van binnen. Blijf met je poten van de ondernemers af', zegt hij.

De schade bij het restaurant | Beeld: Politie

Op een filmpje is te zien dat een blauwe BMW midden op het kruispunt staat. Er zit een man op het dak, die van een andere man een grote moker aangereikt krijgt. Die heeft hij uit de kofferbak gehaald. Vervolgens rent de man daarmee naar Mevlana en Het Karmijn om de ruiten te vernielen.

Beide mannen gezocht

De politie is nog naar beide mannen op zoek. De man die op de auto zat en ruiten bewerkte, heeft een kort zwart jack aan en een grijze Adidas trainingsbroek met drie witte strepen op de zijkant. Hij is daarna richting De Put gelopen en verdwenen in de menigte.

De verdachte die de ramen sloopt | Beeld: Politie

De verdachte die de ramen sloopt | Beeld: Politie

De man die hem de moker geeft, heeft een stevig postuur en hij draagt een lange zwarte jas, mogelijk van het merk The North Face. In de blauwe BMW auto zit nog iemand achter het stuur. De auto heeft een witkleurige kentekenplaat. Mogelijk zegt de combinatie van de auto en de mannen op de beelden iemand iets.

De man die de moker aangeeft | Beeld: Politie

De man die de moker aangeeft | Beeld: Politie

Herkent u iemand?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem