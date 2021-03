Echtpaar mishandeld na discussie over mondkapje en afstand houden in supermarkt

Discussie in supermarkt eindigt in mishandeling - Team West

Een man en zijn vrouw zijn meerdere keren tegen hun hoofd geslagen door een man, nadat ze in een supermarkt een discussie hadden met een vrouw, die geen mondkapje droeg en geen afstand hield. Op camerabeelden is te zien dat de vrouw vervolgens naar buiten gaat en terugkomt met de man die het stel vlak daarna mishandelt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het echtpaar is op woensdag 27 januari bij de Albert Heijn aan het Goeverneurplein in Den Haag. De discussie over het mondkapje en de afstand bij de kassa is te zien op de beelden. De vrouw van het echtpaar probeert de situatie een aantal keer te sussen, maar de woordenwisseling loopt zo hoog op, dat een medewerker van de supermarkt er een aantal keer bij komt staan.

Als het stel aan het afrekenen is, loopt de vrouw die achter hen staat ineens naar buiten. Ze komt daarna samen met een man terug naar binnen. Ze zijn even in de winkel, maar al snel gaat de man weer naar buiten. Het echtpaar staat op dat moment bij hun fietsen.

Klappen tegen hoofd

Plotseling krijgt de 72-jarige man een aantal klappen tegen zijn hoofd van de man uit de supermarkt en ook de vrouw wordt geslagen. Ze valt daardoor op de grond. Daarna loopt de verdachte weg richting de Van Koetsveldstraat. De bril van het mannelijke slachtoffer is kapot gegaan tijdens de mishandeling en de twee hebben er bulten en schrammen aan overgehouden.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem