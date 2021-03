Hommeles bij de Haagse Stadspartij na leiderschapswissel, partijleden zeggen lidmaatschap op

Het rommelt bij de Haagse Stadspartij (HSP). Voormalig raadslid Joeri Oudshoorn heeft zijn lidmaatschap opgezegd uit onvrede over de koers van de partij en de 'identiteitspolitiek' van de nieuwe partijleider Fatima Faid. Dat schrijft hij in een open brief. Maar volgens HSP-partijvoorzitter Hanno van Megchelen zijn zorgen over de partijkoers niet nodig: 'We zijn niet geradicaliseerd en blijven de brede lokale partij die we altijd waren.'

Fatima Faid is dit weekend door de partijleden aangewezen als lijsttrekker en partijleider van de Haagse Stadspartij. Ze volgt Joris Wijsmuller op die na de verkiezingen van 2022 het stadhuis verlaat. Hij zit dan 24 jaar voor de Haagse Stadspartij in de Haagse lokale politiek.

Zijn opvolging zorgt voor gedoe in de partij, onder meer vanwege de nauwe betrokkenheid van Faid bij de landelijke partij BIJ1 van Sylvana Simons. Maandagavond publiceerde voormalig raadslid Joeri Oudshoorn een open brief aan zijn 'stadsgenoten' en de leden en het bestuur van de Haagse Stadspartij. Oudshoorn zat van 2014 tot 2018 voor de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad maar keert zijn partij nu de rug toe, laat hij in de brief weten. Hij zegt zijn lidmaatschap op.

Dominante identiteit

'Ik kan mij niet vinden in de identiteitspolitiek waarin steeds meer partijleden en de nieuwe partijleider mensen niet meer in hun volle veelzijdigheid zien, maar beoordelen op een of enkele kenmerken en daar een dominante identiteit aan verbinden', schrijft hij. 'Deze vorm van identiteitspolitiek zien we al langer in rechtste bewegingen, en ik wil graag ook afstand houden tot een linkse versie daarvan.' Oudshoorn waarschuwt voor een tweedeling in de maatschappij die door deze vorm van politiek bedrijven kan ontstaan.

Ook partijlid Miquel Sloendregt zegde dit weekend zijn lidmaatschap op, omdat de Haagse Stadspartij hem dreigde te royeren vanwege 'openbare beschuldigingen en gestook'. Sloendregt wilde het royement voor zijn. 'In 23 jaar is er nog nooit iemand geroyeerd en ik wens niet de eerste te zijn', twitterde hij.

Nieuwe ontwikkeling

Partijvoorzitter Hanno van Megchelen vindt het jammer dat de twee ex-partijleden hun ongenoegen via de sociale media uiten. 'Ik had liever gezien dat ze hun kritiek intern hadden geuit, maar ik heb ze de afgelopen drie jaar nooit meer gezien op een ledenvergadering', zegt hij. Volgens Van Megchelen hebben tot nu toe alleen deze twee leden hun lidmaatschap opgezegd. 'Daar staan twintig nieuwe leden tegenover die zich de laatste twee weken hebben aangemeld.'

Van Megchelen, die sinds eind vorig jaar partijvoorzitter is, wijst erop dat de partij een nieuwe ontwikkeling doormaakt door het aanstaande vertrek van Wijsmuller. 'Natuurlijk zijn er zorgen over de koers van de partij als er na 23 jaar een leiderschapswissel is', zegt hij. ‘En Fatima is activistischer dan Joris, maar wij willen iedereen geruststellen: we zijn niet geradicaliseerd en de weg kwijt. We blijven de brede, lokale partij die we altijd zijn geweest. We worden geen radicaal activistische partij met alleen raciale- en interseksuele thema's. Het gaat ons ook om de bomen in je achtertuin, het perkje voor je deur of het theater om de hoek.'

Opdoeken

Tegelijkertijd is het volgens Van Megchelen belangrijk dat de Haagse Stadspartij groeit en een nieuwe ontwikkeling doormaakt. 'Door nieuwe mensen welkom te heten en nieuwe geluiden te horen, krijg je als partij een nieuwe toekomst. Zo blijf je onderdeel van het lokale netwerk en hoef je na 23 jaar niet op te doeken.'