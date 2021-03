Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor agent beschijnen met laserpen: 'Heel stom'

Een 46-jarige Hagenaar is veroordeeld tot een voorwaardelijk celstraf van twee weken en een taakstraf van 80 uur omdat hij tijdens de uit de hand gelopen demonstratie op het Malieveld op 14 maart met een laserpen in de ogen van een ME'er scheen. 'Het was heel stom', zei de verdachte dinsdag in de rechtszaal.

Tijdens de demonstratie tegen de overheid en het coronabeleid werden twintig mensen aangehouden. De Mobiele Eenheid (ME) greep in op last van de burgemeester die de demonstratie wilde ontbinden omdat die niet was aangemeld en er te veel mensen waren. De politie zette daarbij paarden, honden en een waterkanon in. Ook loste een agent een waarschuwingsschot.

Er werden die zondag twintig mensen aangehouden. Onder meer voor belediging en mishandeling. Een Alphenaar zou gedreigd hebben met een startkabel en een man uit Den Haag zou een fiets op de rug van aan agent hebben gegooid. Deze verdachte was de eerste die voor de rechter moest verschijnen. De anderen verschijnen op 10 mei op een speciale themazitting.

Was al aan het vertrekken

De 46-jarige verdachte was, naar eigen zeggen, al aan het vertrekken toen hij met een laserpen op de ME-bus scheen. Hij werd daarna aangehouden en zat vier dagen in voorarrest. Justitie had de man langer willen vasthouden, maar een rechter-commissaris stelde hem weer in vrijheid. Wel werd hij aangeklaagd omdat hij, volgens justitie, zwaar lichamelijk letsel had willen toebrengen aan de ME'er.

'Ik wist niet eens dat je er letsel mee kon veroorzaken', beweerde de verdachte. De man vertelde dat hij de laserpen had opgeraapt en daarna moest vluchten voor politiepaarden. 'Een bekende van een vriendin verloor de pen na een tik op zijn arm.' De Hagenaar was geïrriteerd over het verloop van de demonstratie en besloot daarom op de bus te schijnen.

Verblind

De chauffeur van de bus merkte dat er in zijn rechteroog werd geschenen. Hij voelde pijn en was even verblind. Een collega die naast hem zat zag het licht en ook waar het vandaan kwam en wie de pen vasthield. De ME'ers draaiden de bus en de verdachte werd even later aangehouden. De ME'er is later nagekeken door een oogarts en die vond geen beschadigingen aan het oog.

'Ik vind het ontzettend laf feit', zei de officier van justitie. 'Hier is een grens rampzalig overtreden.' Ze vindt de poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel bewezen en eist dan ook twee maanden cel. 'De verdachte probeerde zelfs het gezicht te volgen toen agent wegdraaide', zegt de officier.

Mishandeling

De advocaat van de verdachte wijst erop dat de agent geen letsel aan zijn oog had. Hij vindt wel dat zijn cliënt schuldig is, maar dan aan het juridisch lichtere mishandeling. 'Als het OM vindt dat dit toebrengen van zwaar lichamelijk letsel is, dan moet het OM dat ook bewijzen', zie hij. 'Ik heb dat vandaag nog niet gehoord.'

Ook de rechter vindt de zwaarste aanklacht niet bewezen. 'Ik heb daar net te weinig bewijs voor', legt hij uit. Zo is niet duidelijk hoe sterk de laserpen was en hoe lang je dan moet schijnen om schade aan te brengen. Hij vindt mishandeling wel bewezen. 'Ik vind het niet een feit dat minder ernstig is.' Naast de werkstraf krijgt de verdachte ook een voorwaardelijke celstraf, als stok achter de deur zodat hij niet weer de fout in gaat.

