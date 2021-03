Deelname Haagse wethouder aan protest tegen komst coffeeshop leidt tot wrevel in coalitie

Bewoners van het gebied rond de Oude Haagweg verzetten zich tegen de mogelijke verplaatsing van een coffeeshop uit de Weimarstraat naar de plek waar nu nog een snackbar zit. Vandaag werd duidelijk dat het CDA en ook de wethouder van die partij die actie steunen. Bredemeijer zei vandaag in het AD dat hij dat doet als 'inwoner en als vader van drie kinderen, die het geen goed idee vindt dat er een coffeeshop in een woonwijk komt'.

Dat roept verwondering op bij de coalitiegenoten. Want, stellen die: een besluit over een mogelijke verplaatsing van een coffeeshop wordt door het college als geheel genomen. Daar kan niet één wethouder zo maar afstand van nemen. 'Wethouder ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar en in een schrikkeljaar nog een dag extra,' aldus Groenewold van D66. 'Je kan die pet net even afzetten. Dat is schizofreen. Je kan als privépersoon en petitie tekenen waarvoor je later als wethouder mogelijk verantwoordelijk wordt.'

Vreemd dat wethouder tegen is

Kapteijns van GroenLinks signaleert dat burgemeester Jan van Zanen namens het college vorige week nog een brief aan de raad stuurde waarin wordt gesteld dat de gemeente op zoek gaat naar geschikte plekken voor coffeeshops uit gebieden waar er nu veel zitten, zoals de Weimarstraat. 'Dan is het vreemd als één iemand uit het college daar tegen is,' vindt hij.

Bovendien ziet Kapteijns een strijdigheid met het coalitieakkoord waar ook wordt gesproken over een spreidingsbeleid van de shops. Vandaar dat hij ook grote moeite heeft met het feit dat de hele CDA-fractie in de raad de petitie heeft ondertekend. 'Datzelfde CDA zegt dat we voor de Weimarstraat een oplossing moeten vinden. Dat wringt als je dan zegt dat je elders geen coffeeshop wilt.'

Niet naar een wijk met veel kinderen

Fractieleider Kavish Partiman van het CDA zegt echter dat het tekenen van de petitie helemaal niet bijt met de wens om de coffeeshops uit de zogeheten 'overconcentratiegebieden' te verplaatsen. Alleen moeten die niet naar een wijk met veel kinderen en in de buurt van Parnassia, stelt hij. 'Natuurlijk hebben we in die coalitie daarover afspraken gemaakt. Maar voor ons is het ook belangrijk dat er draagvlak voor is in een buurt. Onder deze petitie staan inmiddels 1500 handtekeningen. De zorgen leven breed in deze buurt.'

Wat hem betreft moet er dan ook worden gekeken naar een andere buurt. Of zelfs een andere gemeente. 'Verplaatsen moet mogelijk zijn. Ik begrijp dat de Haagse coffeeshops heel veel klanten uit het Westland trekken. Wellicht kan er dan daar een komen.'

Wethouder Hilbert Bredemeijer was niet bereikbaar voor commentaar.

Een commissie van de Haagse raad praat woensdag over de Weimarstraat. De VVD komt dan met het voorstel om de straat meer twee gezichten te geven. ‘De Weimarstraat is een hele lange straat met afwisselend winkels, horeca en woningen. 'Wat mij betreft gaan wij het winkelgebied meer concentreren richting het stuk Weimarstraat aan de kant van het Koningsplein en maken we de rest van het gebied geschikt voor bijvoorbeeld woningen. Dit kunnen we doen door de bestemming van de panden aan te passen,’ aldus raadslid Ayse Yilmaz. Zij roept het college op om samen met de ondernemers op de Weimarstraat deze opties en mogelijkheden te verkennen.

