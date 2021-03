'Hij heeft geprobeerd zijn vrouw af te slachten', OM eist 8 jaar cel en tbs

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de man die zijn vrouw in een toilet van het Groene Hart ziekenhuis met messen bruut aanviel. 'Om in zijn eigen woorden te spreken: hij heeft geprobeerd zijn vrouw af te slachten', zo stelt het OM

Mohammad B. wachtte op 23 augustus 2019 zijn vrouw op tijdens haar wekelijkse afspraak in het ziekenhuis. Twee weken eerder had hij een huisverbod gekregen nadat hij bij de gemeente had gedreigd zijn vrouw te vermoorden als ze bij hem wegging.

De Haastrechtenaar had een messenset gekocht en twee messen uit de verpakking gehaald en meegenomen. Hij wilde het slachtoffer eerst nog een gouden armband geven, maar toen ze die niet aannam trok hij haar een toilet in. Daar sloeg hij haar en begon op haar in te steken.

Twaalf ernstige steekwonden

'Verdachte heeft op beestachtige wijze getracht zijn vrouw van het leven te beroven,' zei de officier van justitie op zitting. 'Hij heeft nadat het eerste mes krom was van het steken een tweede mes gepakt en vervolgens opnieuw ingestoken op het slachtoffer dat weerloos op de grond lag. Eenieder zal begrijpen dat dit een nachtmerrie moet zijn geweest voor het slachtoffer.' Van haar hoofd tot haar benen had de vrouw twaalf ernstige steekwonden

B. heeft een groot deel van de steekpartij in de wc zelf met zijn telefoon gefilmd. Uiteindelijk wist de vrouw haar man het toilet uit te duwen en de deur op slot te doen. De man belde daarop een neef en vertelde dat hij zijn vrouw had afgeslacht. Het OM stelt dat de man de intentie had zijn vrouw te vermoorden. Hij had de messen meegenomen het ziekenhuis in en riep tijdens het steken: 'ik wil van je af'.

Opnieuw relationeel geweld toepast

De kans is groot dat B. opnieuw relationeel geweld toepast als hij zonder behandeling terugkeert in de maatschappij, verklaarden deskundigen. Een behandeling zal waarschijnlijk lang duren, omdat hij zijn eigen rol minimaliseert en er niet van doordrongen is dat hij behandeling nodig heeft.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.