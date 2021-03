Ziekenhuizen staan voor nieuwe coronagolf: 'We zien vooral jonge mensen die heel ziek worden'

De ziekenhuizen maken zich klaar voor een nieuwe coronagolf. Het aantal opnames stijgt snel en het einde is nog niet in zicht, vertelt Martin Schalij namens de regionale ziekenhuizen. 'We zien nu vooral jongere mensen met corona in het ziekenhuis belanden. Daar maken we ons wel zorgen om.'

'Het is gezellig druk', zegt de bestuurder van het LUMC in Leiden, die ook voorzitter is van het regionaal overleg tussen de ziekenhuizen (ROAZ), cynisch. 'We hebben veel te veel patiënten', vervolgt hij serieus. 'En we verwachten dat het nog wel verder op gaat lopen.'

Op dit moment liggen er volgens Schalij 180 patiënten met corona op de verpleegafdelingen en bijna zeventig op de intensive care. 'We houden rekening met meer dan tweehonderd mensen op de verpleegafdelingen en ongeveer 75 tot 80 coronapatiënten op de ic's. Dat is echt veel te veel, dus daar maken we ons wel zorgen om', zegt hij in West Wordt Wakker op Radio West. 'Zeker omdat sommige voorspellingen nog somberder zijn.'

Jongere mensen in ziekenhuis

De ziekenhuizen zijn druk bezig met de voorbereidingen op de nieuwe piek. 'We zijn de afdelingen waar coronapatiënten kunnen liggen weer groter aan het maken. Dat betekent dat we verplegend personeel weer van andere afdelingen moeten halen. Met als gevolg dat andere operaties, bijvoorbeeld staaroperaties, weer moeten worden afgezegd. Nu gaan 60 tot 70 procent van de geplande operaties door, terwijl dit de afgelopen weken ongeveer 90 procent was.'

Volgens Schalij is de nieuwe golf wel duidelijk anders dan de eerste twee. 'Mensen die binnenkomen zijn nog steeds heel ziek. Maar de mensen die tijdens de vorige golven in het ziekenhuis kwamen, waren vaak boven de tachtig jaar. Nu zien we helaas vooral veel jongere mensen in het ziekenhuis komen. Veel patiënten zijn tussen de 40 en 45 jaar.'

'Laat je prikken'

Het is een teken dat de vaccinaties werken, zo legt de bestuurder uit. 'De sterfte door corona is aan het afnemen, omdat veel ouderen gevaccineerd zijn. We zien ook dat ze steeds minder in het ziekenhuis komen. De vaccins lijken dus goed te werken, ook tegen alle mutaties van het virus die er nu zijn. Alleen liggen er nu helaas veel jonge mensen in het ziekenhuis.'

Schalij roept iedereen daarom op om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. 'Wij vaccineren komende week 10.000 patiënten', laat hij weten. 'Maar we zien dat mensen terughoudend zijn en niet meer zo snel een afspraak maken. Maar laat je prikken. Met welk vaccin dan ook. Het is altijd beter dan bij ons op de ic te komen.'

Complicaties goed te behandelen

'Ik snap dat mensen twijfels hebben, maar de nare complicaties komen maar weinig voor en zijn goed te behandelen', vervolgt Schalij. 'In het Verenigd Koninkrijk zijn dertig miljoen mensen gevaccineerd met AstraZeneca en de complicatie is maar weinig voorgekomen. De kans op corona en een bezoek aan de ic zijn veel groter.'

