Haagse wethouder Bredemeijer door het stof na steun aan petitie tegen coffeeshop

Nadat er dinsdag ophef was ontstaan over zijn handtekening onder een petitie tegen de komst van een coffeeshop, keert de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) nu op zijn schreden terug. In een statement laat hij weten dat zijn handtekening tegen de coffeeschop in de Haagse wijk Nieuw Waldeck inmiddels is verwijderd. Coalitiegenoten D66 en GroenLinks hadden de steun van Bredemeijer aan de actie van de bewoners als 'zorgwekkend' bestempeld.

'Als lid van het Haagse college van burgemeester en wethouders had ik mijn handtekening niet moeten zetten onder een petitie die zich verzet tegen de mogelijke komst van een coffeeshop in Nieuw-Waldeck', stelt Bredemeijer nu in een verklaring op Twitter.

'Ik heb mijn handtekening weg laten halen. Ik sta uiteraard achter het coalitieakkoord waarin we met verschillende maatregelen de overlast van coffeeshops voor bewoners en ondernemers willen tegengaan. Zoals het verplaatsen van coffeeshops uit gebieden met overconcentratie.'

'Als vader zorgen over coffeeshop in woonwijk'

Bewoners van het gebied rond de Oude Haagweg verzetten zich tegen de mogelijke verplaatsing van een coffeeshop uit de Weimarstraat naar de plek waar nu nog een snackbar zit. Dinsdag werd duidelijk dat het CDA en ook de wethouder van die partij die actie steunden.

Bredemeijer zei eerder in het AD dat hij dat doet als 'inwoner en als vader van drie kinderen, die het geen goed idee vindt dat er een coffeeshop in een woonwijk komt'.

Verontwaardiging bij coalitiegenoten

Die reactie leidde tot verontwaardiging bij de coalitiegenoten. Want, zo stellen die: een besluit over een mogelijke verplaatsing van een coffeeshop wordt door het college als geheel genomen. Daar kan niet één wethouder zo maar afstand van nemen.

'Wethouder ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar en in een schrikkeljaar nog een dag extra', aldus Dennis Groenewold van D66. 'Je kan als privépersoon een petitie tekenen waarvoor je later als wethouder mogelijk verantwoordelijk wordt.'

