Boze burgemeester na massale dienst in kerk: 'Tijd dat de wet wordt veranderd'

De Voorschotense waarnemend burgemeester Charlie Aptroot is witheet na een kerkdienst in het GODcentre afgelopen weekend. Handhavers constateerden dat er negentig mensen aanwezig waren bij de kerkdienst, terwijl de mondelinge afspraak was deze digitaal te laten plaatsvinden.

Arno van der Knaap, pastoor van het GODcentre, laat aan mediapartner Sleutelstad weten dat er maximaal dertig mensen aanwezig waren. Aptroot is hoe dan ook niet te spreken over de gang van zaken en baalt dat hij niet kan ingrijpen: 'Het wordt tijd dat de wet veranderd wordt.'

Aptroot is boos, omdat hij een paar maanden geleden met de kerk aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan in Voorschoten nog een mondelinge afspraak heeft gemaakt over de diensten. Er waren toen een aantal corona-uitbraken en dus vroeg hij de kerk de diensten digitaal te houden. Dat de kerk zich daar volgens hem dit weekend niet aan heeft gehouden, neemt Aptroot dan ook hoog op. 'Het is triest. Alle andere kerken houden zich er wel aan', aldus de burgemeester in een reactie aan Sleutelstad.

Psychische nood

Pastoor Van der Knaap bevestigt dat hij na de corona-uitbraak gesproken heeft met de burgemeester van Voorschoten. 'Toen is in februari alles via de livestream gegaan. Vervolgens hebben we de gemeente laten weten dat we weer fysiek gingen starten.'

Hij vervolgt: 'Samenkomst is erg belangrijk omdat de psychische nood hoog is. Voor veel mensen is het echt moeilijk'.

Stevige brief

Aptroot gaat een ‘stevige brief’ sturen naar het GODcentre, maar kan tegelijkertijd niet meer doen. 'Juridisch kan ik ze niet sluiten omdat we te maken hebben met de vrijheid van godsdienst. Ik heb er de wet nog op nageslagen, want iedere andere instelling had ik wel kunnen sluiten', zegt Aptroot. Hij is niet te spreken over de gang van zaken. 'Het wordt tijd dat de wet veranderd wordt.'

Martin Verwoest, bestuurslid bij het GODcentre, benadrukt dat het contact met de ambtenaren van de gemeente goed is. 'Daar hebben we fijne afspraken mee gemaakt. We houden ons aan de coronaregels en laten maximaal dertig bezoekers toe.'

LEES OOK: Ziekenhuizen staan voor nieuwe coronagolf: 'We zien vooral jonge mensen die heel ziek worden'