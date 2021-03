Veel reacties op moordonderzoek de 'Indiaan': 'Er zijn zelfs namen en mogelijke scenario's genoemd'

'Die podcast heeft ons blij verrast', zegt tactisch coördinator Ramon van het team dat de zaak onderzoekt tegen de podcastmakers bij AVROTROS. 'Er zijn aardig wat reacties gekomen.' Verschillende tips zijn inmiddels bij de politie in onderzoek, zoals de namen en de mogelijke scenario's die zijn genoemd.

Hans Schonewille kwam in 1999 om het leven. Zijn lichaam werd op 10 juni van dat jaar gevonden op een verlaten parkeerplaats tussen Aarlanderveen en Alphen aan den Rijn. De politie trof zijn auto 22 kilometer verderop brandend aan, in Leiderdorp. Hans hield zich in die tijd bezig met het illegale Lottocircuit en andere praktijken.

Bekend in de stad

Naast de podcast en oproepen in de media trok vorige week donderdag ook het Mobiel Media Lab, een speciale vrachtwagen van de politie, naar Leiden om aandacht te vragen voor de moord. De 'Indiaan' was een bekende Leidenaar. De politie is er daarom ook van overtuigd dat er mensen in die stad moeten zijn die meer weten.

Het Mobiel Media Lab van de politie in Leiden | Foto: Politie Den Haag

Volgens de tactisch coördinator zijn er mensen die zich met interessante informatie hebben gemeld, van wie de identiteit bekend is. 'Maar er is ook een aantal mensen geweest die heel interessante informatie aan collega's hebben verstrekt, alleen die hun identiteit niet hebben bekendgemaakt. We vragen deze personen om zich nogmaals bij de politie te melden om er verder mee in gesprek te gaan.'

Passanten op de parkeerplaats

Tot slot doet de politie ook nog een oproep aan mensen die in 1999 iets hebben gezien op de parkeerplaats waar Schonewille werd gevonden. Het was een plek waar veel seksueel getinte contacten plaatsvonden, vertelt de politie. 'We sluiten niet uit dat er passanten zijn geweest die de parkeerplaats opkwamen en het slachtoffer daar mogelijk hebben zien liggen. Of mensen die zich een hoedje zijn geschrokken.' Ook met hen komt het onderzoeksteam graag in contact.

Op deze parkeerplaats werd het lichaam van Hans gevonden | Foto: John van der Tol

'In 1999 kon er nog niet anoniem worden getipt, tegenwoordig hebben we Meld Misdaad Anoniem. Personen die in 1999 geen contact met de politie hebben opgenomen, vragen we nu om juist wel contact op te nemen. Want deze getuigenissen kunnen voor ons heel interessant zijn.'

Met weduwe Kitty gingen we in 2017 terug naar de parkeerplaats:

Tactisch coördinator Ramon besluit: 'We zijn ervan overtuigd dat meerdere personen echt weten hoe het zit. En het is echt nooit te laat om te praten. Dus vertel het. De zaken die toentertijd mogelijk aanleiding waren, zoals illegale lotto, misschien wel de handel in verdovende middelen, kleding, sigaretten, et cetera: dat doet er nu allemaal niet meer toe. Het gaat om de familie het verhaal te geven waarom Hans dood moest.'

LEES OOK: Wie schoot Hans de 'Indiaan' dood? 'Doe je mond open, zodat er eindelijk rust komt'