HSP-lijsttrekker Fatima Faid nu ook fractievoorzitter

Fatima Faid van de Haagse Stadspartij (HSP) krijgt alle politieke touwtjes in handen. Dit weekend werd ze door de partijleden gekozen tot lijsttrekker en sinds woensdag is ze ook fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad. Joris Wijsmuller heeft het stokje aan de nieuwe partijleider overgedragen.

Wijsmuller maakte een paar weken geleden bekend dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 niet terugkeert in de Haagse raadzaal. Hij verlaat na 24 jaar de lokale politiek. Al die jaren was hij fractievoorzitter van de HSP en van 2014 tot 2018 was hij wethouder. Nu draagt hij een paar maanden voor zijn afscheid alvast zijn fractievoorzitterschap over aan Faid. 'Dat is in goed overleg gegaan', zegt Wijsmuller. En hij voegt er lachend aan toe: 'Ik ga verder met het oefenen in bescheidenheid.'

De leiderschapswissel gaat niet zonder slag of stoot. Voormalig HSP-raadslid Joeri Oudshoorn zegde begin deze week in een open brief zijn lidmaatschap op, omdat hij zich niet kan vinden in de nieuwe koers van de partij en de partijleider. Oudshoorn typeert de nieuwe koers als 'identiteitspolitiek'. Miguel Sloendregt, een ander partijlid, keerde de HSP dit weekend de rug toe, omdat hij het er niet mee eens is dat de lijsttrekker voor een lokale partij, tegelijkertijd prominent en actief lid is van een landelijke partij. Hij doelt op de nauwe betrokkenheid van Faid bij de partij BIJ1 van Sylvana Simons.

Brede lokale partij

Volgens partijvoorzitter Hanno van Megchelen zijn zorgen over de koers van de Haagse Stadspartij niet nodig. Hij zegt dat de ontwikkeling die de partij doormaakt positief is en voortkomt uit het aanstaande vertrek van Wijsmuller. 'We zijn niet geradicaliseerd en blijven de brede, lokale partij die we altijd waren', reageerde hij. Tot nu toe hebben twee leden hun lidmaatschap opgezegd en hebben zich de afgelopen twee weken twintig nieuwe leden aangemeld, zegt Van Megchelen.

