Gaswinning in Westland en Midden-Delfland mag door blijven gaan

De gemeentes Westland en Midden-Delfland hadden om extra onderzoeken gevraagd naar de gevaren van de gaswinning. Het gas wordt door middel van fracking gewonnen, waardoor er scheurtjes in de bodemlagen ontstaan. Hierdoor zou de kans op aardbevingen groter worden. De hoogste bestuursrechter is het hier niet mee eens.

De manier van gaswinning kwam onder vuur te liggen na de sluiting van het grote gasveld in Groningen. Toenmalig minister Eric Wiebes wilde wel doorgaan met de gaswinning in de kleinere veldjes in Nederland, waaronder die in Monster en in Gaag.

Scheurtjes in de bodemlagen

Deze veldjes zijn bijna leeg, maar in de diepere bodemlagen zit hier en daar wel nog wat gas. De NAM wil dit gas winnen door de diepere lagen los te schudden door middel van hydraulische stimulatie. Dit wordt fracking genoemd. Er wordt onder hoge druk een combinatie van water en keramiekkorrels ingespoten. Hierdoor ontstaan scheurtjes in de bodemlagen waardoor het gas gemakkelijker omhoog stijgt.

Westland en Midden-Delfland wilden dat er meer onderzoek gedaan zou worden naar de gevolgen van fracking. Maar de Raad van State vindt dat niet nodig, omdat er in Nederland nog nooit problemen zijn geweest met fracking.

Extra bodemdaling

Verder is de Raad het niet eens met het Westland en Midden-Delfland dat de bodem flink kan gaan dalen, waardoor de kans op aardbevingen groeit. Uit onderzoeken zou blijken dat de extra bodemdaling te verwaarlozen is en op het diepste punt niet meer dan twee centimeter zal bedragen.

Wel is het zo dat de bodem op verschillende plekken meer kan dalen dan elders, maar voor de Raad van State is dat niet voldoende om het winningsplan voor het Monster-Gaag-veldje te vernietigen. Hierdoor mag de NAM nog tot 2027 doorgaan met de gaswinning in Midden-Delfland en Westland.

