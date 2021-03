OM: Zeven jaar cel voor gewapende woningoverval door pakketbezorger

Een 24-jarige man uit Leiden gaat als het aan het Openbaar Ministerie ligt zeven jaar de gevangenis in voor een brute woningoverval in Rijswijk. Met twee andere mannen deed hij zich voor als pakketbezorger en bedreigde hij de aanwezige vrouw met een vuurwapen.

Het slachtoffer is op 22 april vorig jaar in het huis van haar vriend aan de Admiraal Helfrichsingel in Rijswijk. De bel gaat en voor de deur staat een man in een jas van een pakketbezorger. Nietsvermoedend doet de vrouw de deur open, waarna de bezorger en twee andere mannen naar binnen stormen.

De vrouw wordt met ducttape vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen. 'Waar is het goud?', vragen de overvallers, omdat ze denken dat er sieraden in het huis zouden moeten zijn. De vriend van het slachtoffer heeft namelijk een juwelierszaak en de overvallers zoeken naar waardevolle spullen.

Schrik van haar leven

Na ongeveer een kwartier komt de vriend thuis en gaan de drie overvallers er snel vandoor. De vrouw komt met de schrik vrij, maar uit het huis zijn sieraden, geld en een map met documenten verdwenen.

De politie onderzoekt de overval en komt de 24-jarige Leidenaar op het spoor. Het is duidelijk dat hij niet met de jas van de pakketbezorger voor de deur stond, maar in de woning wordt het topje van een latex-handschoen gevonden met daarop zijn DNA. Ook is op camerabeelden te zien hoe hij rond de tijd van de overval door Rijswijk naar het station rent.

Telefoon bij de woning

Op de beelden is onder meer te zien dat de verdachte tijdens zijn vlucht een doek in zijn hand heeft en deze weggooit. De recherche vindt de doek en deze blijkt uit de woning te komen. Tot slot ontdekt de politie dat de telefoon van de verdachte tijdens de overval in de nabijheid van de woning aanstraalde.

Voor de officier van justitie is het duidelijk. 'De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een gewelddadige overval in een woning op klaarlichte dag. Het slachtoffer is bruut behandeld, vastgebonden, bedreigd met een pistool, en geslagen en geschopt', zo betoogt de officier. Hij eist daarom een gevangenisstraf van zeven jaar.

De rechtbank doet op 14 april uitspraak.

