Tiener meldt zich voor dodelijke steekpartij Rijswijk

De Hagenaar is direct aangehouden en zit vast in alle beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij het fatale incident.

De 16-jarige meldde zich dinsdagavond nadat er beelden van een verdachte werden getoond in Team West en Opsporing Verzocht. De recherche ontving twintig nieuwe tips na de uitzendingen. In verband met het verdere onderzoek en omdat de verdachte minderjarig is deelt de politie op dit moment geen verdere informatie over het onderzoek.

Overleden in het ziekenhuis

Armando liep op 18 februari door het Rijswijkse park toen hij ineens in zijn rug werd gestoken. Voorbijgangers vonden hem even na 13.00 uur op het Julialaantje. Hij lag gewond op een pad vlakbij de sportvelden en revalidatiecentrum Westhoff. Op maandag 22 februari overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Armando Balkaran | Foto: Familie

De familie van het slachtoffer is nog steeds vol ongeloof: 'We geloofden het echt niet. Ook niet toen we hem in het ziekenhuis zagen liggen. Hoe kon hem dat nou overkomen? Zo'n rustige jongen. En ineens is hij weg', vertelde de oom van Armando eerder aan Omroep West.

Eerdere bedreiging

Het rechercheteam heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke samenhang tussen het steekincident van 18 februari en eerdere incidenten in dezelfde omgeving. Daarbij zijn personen onverwacht aangesproken, gevolgd of zelfs bedreigd, al dan niet met een steekwapen.

De politie denkt dat de man op de beelden al eerder in hetzelfde park een willekeurig slachtoffer heeft bedreigd met een mes. Die persoon raakte daarbij niet gewond.

