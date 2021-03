Welke stad wipt de meeste, Leiden of Haarlem?

Veertig gemeenten doen vanaf woensdag mee aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. 'Het is met elkaar in de stad zoveel mogelijk tegels eruit halen om die te vervangen voor groen, zodat we meer ruimte bieden aan planten, bloemen en bomen die de stad mooier maken', legt wethouder North uit. 'We willen vooral een duurzame stad door water op te vangen en meer biodiversiteit en schaduw te creëren.'

Vorig jaar werd het NK voor het eerst gehouden. Toen zijn 95.000 straat- en tuintegels verwijderd. 'Soms heb je tegels nodig, maar soms kan een tegel er wel uit om daar juist groen aan te leggen. Het is goed voor bijen en vlinders en de leefbaarheid', benadrukt de wethouder.

Plantjes voor de hele straat

De teller in Leiden staat op 21 gewipte tegels. 'Ik roep iedereen op, elke Leidenaar: geef je tegels door op de site. We gaan direct de strijd aan met Haarlem. De steden zijn vergelijkbaar en helaas ook twee van de meest versteende steden in Nederland', zegt North. 'Iedereen kan meedoen. Je kan ook geholpen worden door de gemeente bij aanleg van een geveltuin of plantjes voor heel de straat.'

De wethouder bekent dat hij zelf een tegel heeft gewipt in zijn tuin. 'Ik heb een paar jaar geleden mijn hele tuin gewipt, maar die tellen nu niet meer mee.' De wedstrijd duurt tot 30 september. Ook Leiderdorp, Delft en Bodegraven doen mee.

