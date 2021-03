Geen boetes voor museum Voorlinden voor extra parkeerterrein

De Raad van State in Den Haag heeft een bezwaar tegen de komst van het tweede parkeerterrein bij museum Voorlinden in Wassenaar verworpen. Het bezwaar was afkomstig van de milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB). Die vindt dat het vele autoverkeer naar het populaire museum slecht is voor de natuur in de omgeving. De verkeersdrukte zou leiden tot een te hoge uitstoot van stikstof. Een woordvoerder van het museum zei in een voorgaande zitting dat stikstofuitstoot door het autoverkeer naar het tweede parkeerterrein 'niet significant' is.

Museum Voorlinden legde enkele jaren geleden 270 nieuwe parkeerplaatsen aan, bovenop de 116 parkeerplaatsen die er al waren. Het museum dacht hiervoor geen nieuwe vergunning nodig te hebben. De provincie Zuid-Holland dreigde aanvankelijk met boetes, omdat het museum geen natuurbeschermingsvergunning had aangevraagd terwijl die wel vereist was. Eind vorig jaar trok de provincie dat boetebesluit in, toen het museum alsnog netjes de vergunning had aangevraagd en ook had gekregen.

Boetebesluit terecht ingetrokken

Milieugroep MOB vindt dat museum Voorlinden de vergunning niet had verdiend. 'Het parkeerterrein kan er niet blijven liggen', zei de woordvoerder van MOB enkele weken geleden tijdens de zitting bij de Raad van State. 'Het moet er hoe dan ook weg.' De milieugroep verzette zich tegen de intrekking van het boetebesluit.

De Raad van State oordeelt nu dat het boetebesluit terecht is ingetrokken. De rechterlijke instantie vindt dat er geen noodzaak meer was om het museum eventueel boetes op te leggen nadat de vergunning eenmaal was verkregen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die de natuur in de omgeving van Voorlinden beschermen.

