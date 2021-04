Gesloten Keukenhof bloeit alleen op beeld: 'Je mist de geuren'

'Het park 'ontploft' op dit moment, maar we kunnen het met niemand delen', zegt een sippe Bart Siemerink, directeur van Keukenhof. Ook hij heeft te maken met de coronamaatregelen, waardoor alle pretparken en attracties gesloten moeten blijven. De zeven miljoen bloembollen die zijn mensen hebben geplant krijgt niemand te zien.

Het publiek moet het doen met de foto's, films en televisieprogramma's die van de kleurenpracht op Keukenhof worden gemaakt. 'We gaan proberen op allerlei andere manieren de mensen toch te laten meegenieten. Je mist de geuren, maar de kleuren kunnen we thuisbrengen.'

Eerste tulpen in bloei in leeg Keukenhof (maart 2021) | Foto: Omroep West

'Geen etalage, toch goede verkopen'

De sierteeltsector mist met het gesloten Keukenhof zijn internationale etalage. 'Wij laten hier de wereld zien wat voor moois er te koop is, en dat kan nu niet.' Toch is het gevoel dubbel. Want de prijzen zijn goed, de bollen en bloemen worden goed verkocht.

'Mensen zijn veel thuis en besteden veel geld aan hun huis en tuin', zegt Siemerink. 'Na een eerste dip heeft de sector het nu wel weer beter. Maar de kwekers leven wel met ons mee, dat wij niet open kunnen.'

'Al is er maar een klein gaatje, wij zijn er klaar voor'

Siemerink houdt hoop dat Keukenhof iets van het toch al korte seizoen open kan. 'We hebben een hele simpele afspraak: elke dag dat we open kunnen, gaan we open. Met tijdsloten, eenrichtingverkeer, online kaarten.'

Fontein van Keukenhof (maart 2021) | Foto: Omroep West

'Als we open mogen kan dat alleen als wandelpark, dus zonder horeca. We zijn er helemaal klaar voor, we hoeven van de overheid maar een klein groen lichtje te krijgen. Want het is toch doodzonde dat mensen niet van die prachtige bloemen kunnen genieten met dit mooie weer?'