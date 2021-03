Verwijderen van asbest na brand in Boskoopse schuur begint donderdag

Na de brand in een schuur aan de Den Ham in Boskoop dinsdagmiddag is er op vier omliggende percelen asbest aangetroffen. Donderdag wordt er gestart met de sanering. Na het blussen van de brand werd een overleden persoon aangetroffen in de schuur, de politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ook moet nog worden vastgesteld hoe de brand is ontstaan.

Twaalf andere terrein zijn ook doorzocht op asbest, maar daar werden geen deeltjes gevonden. De eigenaren van de vier percelen, voornamelijk woningen met aangrenzend een bedrijf, zijn woensdag per brief op de hoogte gesteld door de gemeente Alphen aan den Rijn, meldt mediapartner Studio Alphen.

Het asbest wordt grotendeels handmatig verwijderd. 'Omdat de specialisten bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met het asbest in aanraking komen, dragen zijn beschermende kleding. U heeft die speciale kleding niet nodig. Wel dient u contact met asbest te vermijden. Als de specialisten klaar zijn verklaren ze uw perceel asbestvrij. Dit laten ze u weten', staat in de brief.

Ook huisdieren binnenhouden

De brandweer adviseerde dinsdagavond aan mensen met asbest in de tuin om de ramen en deuren gesloten te houden. Dat hoeft nu niet meer, laat de gemeente weten. Het advies om schoenen buiten uit te trekken of schoon te maken voor binnenkomst, is nog steeds van kracht. Het advies voor de vier betrokken percelen is woensdag uitgebreid met het verzoek om huisdieren zoveel mogelijk binnen te houden. 'Maak de poten van uw huisdier schoon als uw huisdier toch buiten geweest is', roept de gemeente op.

'Gebruik zoveel mogelijk de schoongemaakte routes. Maak de omgeving van uw huis niet zelf schoon. Ligt er asbest bij uw voor- of achterdeur? Spoel dit dan eventueel weg met een emmer water. Laat het opruimen over aan de mensen van het deskundig bedrijf', zegt de gemeente tenslotte.

LEES OOK: Dode gevonden na brand in Boskoopse schuur