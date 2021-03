Warmste 31 maart ooit: 'Het voelt alsof we weer een stukje vrijer zijn in deze tijden'

Nog niet eerder werd het op 31 maart officieel zo warm als woensdag. In onze regio steeg de temperatuur in de middag naar 22 graden. In het Limburgse Arcen was het om 16.20 uur 26,1 graden. Dat is de hoogste temperatuur die ooit in maart gemeten is. Een wandeling in de zon, even naar het strand of picknicken in het park. Overal in de regio gingen mensen naar buiten.

Op veel plekken is het erg druk. Parken lopen vol en bij strandtenten verzamelen zich een hoop mensen. Het goede weer doet veel mensen goed. 'Het voelt alsof we weer een stukje vrijer zijn in deze tijden,' zegt een vrouw die lekker van de zon aan het genieten is.

Op het strand van Noordwijk is het druk. Mensen wandelen met de hond of zitten lekker in de zon. 'Het is heerlijk om weer wat mensen om je heen te hebben,' vertelt een vrouw die op het strand zit. 'Normaal zat ik altijd op het terras, nu heb ik mijn eigen stoeltje maar meegenomen. Het is anders maar we passen ons aan.'

Corona vergeten

Door het lekkere weer kunnen de mensen de coronacrisis even vergeten. 'Het voelt weer als vanouds, even nergens aan denken en genieten, zoals het hoort,' vertelt een man die op zijn handdoekje op het strand ligt. De horeca is open voor afhaal, dus mensen kunnen een hapje of een drankje halen. 'Dat is zeker nodig voor de strandtenten om te kunnen overleven.'

