Geruststelling bij familie doodgestoken Armando na arrestatie: 'Weer een stap vooruit'

Opgelucht zijn ze, de nabestaanden van de doodgestoken Armando Balkaran uit Den Haag. Moeder Sharita en vader Hans kregen woensdagochtend te horen dat er een verdachte is aangehouden voor de steekpartij, waarbij hun zoon omkwam. Zelf willen ze liever nog even niet reageren. Maar via Armando's oom Wikram Kanhai laten ze weten blij te zijn dat er nu iemand vastzit. 'Dit is weer een stap vooruit in hun verwerking.'

De Haagse Armando werd op 18 februari neergestoken toen hij een wandelingetje in zijn lunchpauze maakte. Voorbijgangers vonden hem zwaargewond op het Julialaantje. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed vier dagen later aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is waarschijnlijk willekeurig aangevallen, denkt de politie.

Een 16-jarige jongen uit Den Haag meldde zich dinsdagavond op een politiebureau, nadat er in de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht beelden van een verdachte te zien waren. Of hij inmiddels iets heeft verklaard is niet duidelijk. De politie doet er geen verdere mededelingen over, omdat de tiener in beperkingen zit. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie laat alleen weten dat de jongen verdacht wordt van betrokkenheid bij het fatale steekincident.

'Enorme geruststelling'

Toen de ouders van Armando dinsdagavond na de tv-programma's al hoorden dat er best wel wat tips waren binnengekomen, waren ze al positief. 'En toen kwam de recherche woensdag langs om te vertellen dat er iemand was aangehouden', vertelt Wikram. 'Dat was wel een enorme geruststelling voor ze.' Tóch is het nog afwachten wat deze verdachte te zeggen heeft en wat er uit de verhoren komt. 'Nu moet het goed bekeken en onderzocht worden. Sharita en Hans willen vooral gerechtigheid.'

De jongen die dinsdagavond te zien was in de verschillende opsporingsprogramma's is in ieder geval geen bekende van de familie, zegt Wikram. 'Nee, helemaal niet. Geen bekende.' En daarom knaagt die ene vraag zo bij de nabestaanden: waarom Armando? 'We hopen uiteindelijk op antwoorden, want die heeft de familie echt wel nodig.'

