Nieuwe Tweede Kamer aan de slag: 'Het gaat nu echt gebeuren, heel cool'

In de Tweede Kamer zijn woensdag alle 150 Kamerleden geïnstalleerd. Ook Hagenaars Hanneke van der Werf (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) legden de eed en de belofte af. De afgelopen jaren waren zij fractievoorzitter van hun partij in de Haagse gemeenteraad. Grinwis: 'Het is heel eervol om nu volksvertegenwoordiger te zijn voor Den Haag en de rest van het land.'

Zoals alles dit coronajaar, gaat ook de installatie van de nieuwe Kamer deze keer anders. De Tweede Kamer wordt niet in zijn geheel geïnstalleerd, maar in groepen van vijftig mensen. Op de publieke tribune is ruimte voor slechts een gast per Kamerlid.

'Het is anders dan anders, omdat niet de hele zaal vol zit', zegt Van der Werf. 'Maar toch vind ik het een hele bijzondere dag die niemand mij meer afneemt.' Ook Grinwis kan niet wachten om te beginnen. 'Ik sta hier met een mooi gevoel', zegt hij. 'Het is eervol dat ik zojuist ben geïnstalleerd als volksvertegenwoordiger. Niet alleen voor Den Haag, maar voor het hele land.'

Ervaring en kennis

Grinwis zegt veel ervaring en kennis uit het Haagse stadhuis mee te nemen naar het parlement. 'Ik heb goed meegekregen dat veel van wat er op het Binnenhof op de tekentafel wordt bedacht, in de praktijk heel anders uitwerkt. De praktische kijk van een raadslid en van iemand die in de stad woont en het verschil kent tussen armere en rijkere wijken, neem ik mee naar de Tweede Kamer.'

Van der Werf ziet dat ook zo: 'Ik denk dat je als Kamerlid heel veel kan betekenen als je open blijft staan voor alle geluiden uit de samenleving. Je moet je niet gek laten maken door de Haagse mores op deze vierkante postzegel. Je moet altijd in gedachte houden wat bepaalde maatregelen concreet betekenen voor bijvoorbeeld een agent en je moet in de gaten houden hoe regels in de praktijk uitpakken.'

Functie elders

De Kamerleden vallen met de neus in de boter, want op de dag van hun installatie debatteert de nieuwe Kamer over de mislukte verkenning. 'Ja, die 'functie elders' voor Pieter Omtzigt,' reageert Grinwis. 'Het is toch ongelofelijk? Het is triest dat in deze politieke cultuur het vooral om machtsvorming gaat en dat mensen die dat in de weg staan, een 'functie elders' zouden moeten krijgen. Het is juist als volksvertegenwoordiger ons recht en onze plicht om als een terriër in de broekspijpen van het kabinet te hangen.'

Grinwis en Van der Werf krijgen geen rol in het debat over de verkenning, want dat is aan de fractievoorzitters. 'Mijn taak is het moreel steunen van Gert Jan Seegers', lacht Grinwis. Van der Werf kijkt uit naar haar werk op het Binnenhof. 'Of er een droom uitkomt? Ik heb wel het gevoel van: wow, nu gaat het echt gebeuren, heel cool.'

