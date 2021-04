Zoetermeer gaat volop inzetten op zonnepanelen

Een temperatuurstijging van twee graden, de meeste mensen halen er hun schouders voor op, 'want zoveel is dat nu ook niet'. Maar de extra warmte zorgt voor extreme weersomstandigheden zoals zware regenbuien en krachtige orkanen.

In het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 hebben landen afgesproken hun best te doen om te voorkomen dat de temperatuur op aarde gemiddeld niet meer dan twee graden stijgt. De Regionale Energie Transitie (RES) is de Nederlandse bijdrage aan dit akkoord.

Welke verandering gaan we zien?

Het Delftse Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft adviseert de gemeente Zoetermeer met de opdracht om meer stroom zelf te produceren. Zoetermeer is vooral bebouwd en daarmee is er geen ruimte voor grote zonneparken op de grond. Ook de plaatsing van extra windmolens is lastig, want die moeten op voldoende afstand van woningen staan. Wat overblijft zijn de daken van bedrijven en bewoners om heel veel zonnepanelen op te plaatsen. 'We gaan echt veel meer zien waar onze energie vandaan komt' vertelt Jasper Schilling van CE Delft.

In Zoetermeer is vooral de bijdrage van inwoners van belang, zegt Rens Schipper, voorzitter van de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo). De coöperatie is een samenwerking van 22 burgers die hun eigen zonnepark beheren. Het doel van DEZo is onafhankelijk worden van grote energieleveranciers en zelf meehelpen met het produceren van schone energie.

'Niet bij iemand anders in de schoenen schuiven'

'Nee, dit is zeker geen onzinhobby' zegt Rens. 'Heel veel mensen denken: waarom zetten we niet een kerncentrale neer of de Noordzee vol met windmolens, dan is het probleem ook opgelost. Maar ons verhaal is: wij zijn de gebruikers en de vervuilers, dus wij moeten zelf de oplossing bedenken en het niet bij iemand anders in de schoenen schuiven.'