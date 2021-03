Scheveningers krijgen app om overlast te melden

Bewoners en ondernemers die overlast ervaren op Scheveningen kunnen dit voortaan melden via een speciale app. Met deze applicatie kunnen zij 24 uur per dag melding maken van overlast of een incident. Dat schrijft wethouder Anne Mulder (VVD) woensdag in een plan aan de Haagse gemeenteraad.

Op dit moment kunnen bewoners en ondernemers de overlast alleen nog telefonisch bij het politiebureau melden of bij de gemeente. Maar een veelgehoorde wens is om een centraal meldpunt in het leven te roepen. De gemeente geeft daar nu gehoor aan, meldt mediapartner Den Haag FM. Een speciale dienst gaat de meldingen via de app of via het informatienummer 14070 verzamelen. Dit telefoonnummer is op drukke momenten tot 23.00 uur 's avonds bereikbaar en in het weekend. Vervolgens wordt de klacht aan de juiste instantie doorgegeven.

De melder krijgt ook te horen wat er met zijn of haar klacht wordt gedaan. De bedoeling is dat niet alleen de problemen op dat moment worden opgelost, maar dat er ook hotspots en trends in beeld komen bij de gemeente. De gemeente verwacht dat deze speciale dienst in de loop van april aan het werk is. De dienst geldt nu nog als proef, die in het najaar wordt geëvalueerd.

Actieplan na heftige zomer

In januari kwam het Haagse stadsbestuur met een actieplan na een heftige zomer: overlast door foutparkeerders en wildkampeerders, chaos op de wegen naar het strand, poepende toeristen in portieken, intimidatie van bewoners en ondernemers. Dieptepunt was het neersteken van een 19-jarige jongen bij de Pier. Middels protestmarsen maakten bewoners duidelijk dat zij het zat waren.

Ook in de politiek leidde de situatie tot zorgen. De gemeenteraad onderbrak daarom zelfs het reces om over de problemen te praten.

