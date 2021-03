Negen jaar cel voor serie-inbreker

Een 47-jarige man die in Zoetermeer en omgeving op grote schaal inbrak, moet negen jaar gevangenisstraf uitzitten. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten. Er was tien jaar cel geëist tegen de Roemeense beroepsinbreker Stefan D. die vorig jaar minstens 22 keer toesloeg in Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Delft en Pijnacker. De inbreker kregen een extra straf van 2,5 jaar cel, omdat hij nog in de proeftijd liep van een eerdere veroordeling.

D. liep tegen de lamp na een inbraak op 22 september 2020 in een woning aan de Tintlaan in Zoetermeer waar hij twee tablets meenam. De gps-tracking op een van die iPads leidde naar de verdachte. De adressen waar was ingebroken, stonden nog in zijn navigatiesysteem en in zijn huis werd veel buit aangetroffen.

Stefan D. sloeg in totaal minstens negen keer toe in Zoetermeer. De reeks begon in de nacht van 9 op 10 september 2020. Uit een woning aan de Barbaragang nam hij een portemonnee en sigaretten mee. Verder verdwenen er in Zoetermeer telefoons, laptops, sieraden, geld en opladers uit woningen aan het Bladgroen, de Glanswit, de Hagelwit, de Geel-groenlaan, de Tintlaan en de Ambergeel.

Geen verandering

De man boorde gaatjes in de achterdeur waarna hij met een ijzerdraadje de sleutel of knip omdraaide. Hij was al eens eerder tot 8,5 jaar cel veroordeeld voor soortgelijke inbraken. 'De verdachte is hardleers en heeft geen plannen om te veranderen. Na zijn voorwaardelijke vrijlating ging hij op grote schaal door met het plegen van woninginbraken', aldus de rechtbank.

