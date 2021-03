OM: Werkstraf voor oud-lid reddingsbrigade na affaire met minderjarige

De reddingsbrigade in actie, ter illustratie | Foto: ANP

De jongen was lifeguard bij de reddingsbrigade en werd tijdens het strandseizoen van 2016 verliefd op de tien jaar oudere verdachte. Ze hadden ongeveer een jaar een geheime relatie, waarbij het ook verschillende malen tot seks kwam. Toen de postcommandant de relatie verbrak, leidde tot liefdesverdriet bij de jongen.

Hij kaartte de seksuele handelingen daarom aan bij een tuchtcommissie voor de sportwereld. Die verbood de postcommandant om de komende acht jaar nog een functie te vervullen bij de Haagse reddingsbrigade. Daarna besloot ook het Openbaar Ministerie de Hagenaar voor de rechter te slepen.

Zelf hulp gezocht

De officier van justitie eiste woensdag echter de laagste onvoorwaardelijke celstraf tegen de man, namelijk één dag. Dat is precies de periode die hij al in voorarrest heeft gezeten. De aanklaagster hield er rekening mee dat het slachtoffer zelf niet wilde dat het leven van de verdachte door de strafzaak 'verpest zou worden'. Ook woog de aanklaagster mee dat de Hagenaar, nadat de affaire aan het licht was gekomen, zelf hulp heeft gezocht om herhaling van de ontucht te voorkomen.

'Meneer is niet erg wijs geweest', zei ze wel over het gedrag van de oud-postcommandant. De officier van justitie verweet hem ook nog dat hij gebruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij had als postcommandant. 'Er werd tegen verdachte opgekeken.' Daarom eiste ze nog wel 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

Serie Baywatch

Volgens de advocaat van de verdachte moet er rekening mee worden gehouden dat er 'een vrije cultuur' heerste bij de reddingsbrigade, waarbij seksuele relaties wel vaker voorkwamen. De advocaat verwees naar de serie Baywatch. Zo was het bij de Haagse reddingsbrigade ook een beetje, meende hij.

'Ik had beter moeten nadenken, ik had alles moeten afhouden', zei de voormalige postcommandant van de reddingsbrigade zelf tijdens de zitting. Hij ontkende dat hij seksueel gericht is op jongeren.

De uitspraak is over twee weken.

LEES OOK: Man (57) krijgt celstraf voor filmen minderjarige stiefdochter onder de douche