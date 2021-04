Pasen bij Omroep West: van Matthäus-Passion tot dansen in de Marathon

Vrijdag 2 april - Goede Vrijdag

TV West- Passie voor Pasen Gouda - 21:00 uur

Herhaling Tweede Paasdag om 17.00 uur

De Paasnachtdienst Gouda heeft dit jaar het thema 'Dwars door alles heen'. Het lijdens- en paasverhaal wordt op moderne muziek verteld. Zo begint de dienst met het nummer 'Broken' van Coldplay. Alle nummers worden gespeeld door de Sint Jan huisband o.l.v. Bente de Leede.

De opnames zijn gemaakt op historische plekken in het centrum van Gouda.

Passie Gouda | Foto Sint Janskerk Gouda

Zaterdag 3 april - Stille Zaterdag

TV West- Het wereldwonder van Scheveningen - vanaf 17:00, herhaling ieder uur

Een visuele ontdekkingstocht langs het wereldwonder van Scheveningen dat 350 jaar geleden door Constantijn Huygens is bedacht. De Zeestraet, zoals hij toen nog heette, was de eerste klinkerweg in Holland die kaarsrecht dwars door de duinen werd aangelegd van Den Haag op Scheveningen.

Aan de hand van uniek historische beeldmateriaal en de verhalen van de mensen lopen heden en verleden soms naadloos in elkaar over. Een tramrit met lijn 8 uit 1926 en het lied : ‘de zomertram van Scheveningen’ doen het verleden weer herleven. Na het zien van deze film zal iedereen met een ander gevoel over de Scheveningseweg rijden.

LEES OOK: Wat doen we met Pasen? Tips voor het paasweekend

Pasen | Foto: pxhere.com

Zondag 4 april - Eerste Paasdag

Radio en TV West

De Matthäus-Passion

Het ultieme muziekstuk met Pasen klinkt dit jaar in een bijzondere bezetting. Dirigent Johannes Leertouwer voert sinds 2013 jaarlijks de bekende Matthäus uit, maar kiest dit jaar voor een 'oerversie' die door onderzoeker Rens Bijma is gereconstrueerd.

Bijma, die in 2017 aan de Universiteit van Utrecht promoveerde, deed onderzoek naar de manier waarop Bach zijn musici inzette en opstelde bij zijn werk in de beide hoofdkerken in Leipzig, de Nicolaas en de Thomas kerk. Tijdens zijn onderzoek raakte hij ervan overtuigd dat er mogelijk een vroege versie is, een versie voor één koor en één orkest. Onlangs completeerde hij een reconstructie van die oerversie' van de Matthäus-Passion. De partituur is nooit door een professioneel gezelschap uitgevoerd.

Deze uitvoering van bijna drie uur lang is in drie delen te zien op TV West vanaf 12.00 uur (alleen rond de hele uren is een korte onderbreking) en op Radio West in z’n geheel te beluisteren vanaf 20.00 uur. Online is de uitvoering ook te volgen via de Omroep West app en de website Omroepwest.nl.

Passie voor Pasen Gouda - Vanaf 17:00 uur

Herhaling van vrijdag.

Maandag 5 april - Tweede Paasdag

Radio West

Aan de Bak:

Op Tweede Paasdag is er een extra lange Aan de Bak tussen 9.00 en 12.00 uur. Via de Facebookgroep van Radio West kunnen mensen raden hoeveel paaseitjes er in de pot zitten. Patrick van Houten maakt in zijn programma de winnaar bekend. Ook meedoen? Ga naar de Facebookpost.

Paaseitjeswedstrijd | Beeld: Omroep West

Radio West

De Brommerbrigade

Tussen 12 .00 uur en 14.00 uur de éénmalige terugkeer van het illustere radioprogramma De Brommerbrigade met André Koolen en Rogier van der Zanden.

TV West

Dansen in de Marathon - vanaf 17:00

De Marathon was in de jaren 60 tot begin jaren 90 een welbezochte dancing. Hele generaties Hagenezen zijn er geweest. Ooit werd de discotheek bezongen in O, o, Den Haag door het Klein Orkest (Harry Jekkers). Het maakt De Marathon misschien wel de beroemdste discotheek van Nederland. De eerste locatie aan de Savornin Lohmanlaan stond bekend om de live muziek en als de rolschaats-hockeybaan annex dansgelegenheid. De tweede locatie aan de Wijndaelerweg in Den Haag introduceerde de keiharde disco.

Rinus Gerritsen van de Golden Earring en Joop Roelofs van Q65 halen herinneringen op in de documentaire Dansen in De Marathon. Ook portier Ben Manuputty, barman Henseley Kenepa, oud-ADO Den Haag speler Pablo Plak en DJ Eric Benjamin komen aan het woord over ‘hun’ Marathon-tijd. Wat maakte de Marathon zo bijzonder? De muziek, de mensen of de sfeer?