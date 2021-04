Meeuwenjacht, thuisbezorging Easy Toys en kabelbaan in Leiden, het is 1 april

Vorig jaar, toen we net allemaal thuis zaten vanwege de coronapandemie, werd er nog erg terughoudend gedaan met de 1 april grap. Dit jaar lijkt de grap 'professioneler en commerciëler dan ooit', zegt seniordocent Klinische Psychologie Sibe Doosje. Hij legt uit dat we meer aan de coronacrisis zijn gewend en dat we daardoor waarschijnlijk meer durven. En dat humor altijd welkome afleiding biedt. Wat opvalt is de veranderende vorm waarin 1 aprilgrappen worden gegoten.

Vroeger bleven ze overwegend tussen de maker en het 'slachtoffer', of binnen het gezin of bedrijf. 'Toen waren het voornamelijk practical jokes, waarbij mensen bijvoorbeeld op pad werden gestuurd om niet-bestaande producten te halen.' Nu besteden grote bedrijven tijd en dus geld aan een goed geschreven persbericht over iets dat niet waar is. 'De 1 aprilgrappen van nu zijn professioneler en commerciëler dan ooit.'

Op meeuwen- en rattenjacht

Je kan geen patatje op de Scheveningse boulevard eten of een meeuw probeert deze te pikken. Ook de rattenoverlast in de stad is schrikbarend. Laat de burgers met laserpennen en luchtbuksen zelf op deze dieren gaan jagen, zo stelt de Haagse VVD voor.

Aanpak meeuwen- en rattenoverlast | Beeld: VVD Den Haag

Kabelbaan Leiden

Leiden kan er een grootse publiekstrekker bij krijgen: een kabelbaan tussen de Burcht en een dakterras van het voormalige V&D-pand aan de Aalmarkt. Dit plan van Stadslab Leiden, dat eind januari is ontstaan tijdens een digitaal ideeën-festival, heeft zoveel enthousiasme losgemaakt dat het al deze zomer gerealiseerd kan worden.

Of het plan echt doorgaat, is afhankelijk van de coronaregels. Wanneer die op tijd versoepeld worden, kan een groot dakterras op het V&D-pand open gaan. Dit 'dakpark' wordt dan het begin- en eindpunt van de kabelbaanroute, die naar de middeleeuwse Burcht en weer terug gaat.

Kabelbaan Leiden | Beeld: Stadslab Leiden

Beste zand ter wereld

'Het Scheveningse zand behoort bij 't beste van de wereld', meldt Michel van beachclub Indigo trots. Hij heeft in januari een zandmonster opgestuurd naar National Center for Biotechnology Information en daar waren de onderzoekers erg enthousiast over de kwaliteit. Het bevat de meeste mineralen en weinig tot geen schadelijke bacteriën.

Volgens het internationale onderzoeksbureau NCBI komt dit doordat er in Nederland veel meer algen in de zee aanwezig zijn dan bij andere landen, waardoor de kleur van het water vaak wat groenig en bruin oogt. Ondanks deze kleur werd de Noordzee in 2014 al eerder uitgeroepen tot één van de schoonste en veiligste zeeën ter wereld.

Het proefmonster Schevenings zand | Foto: Sebastian Staines

Leids Lullen

Nu we op vakantie in eigen land gaan speelt NTI daarop in biedt taalcursussen Fries en dialecten aan. Het bedrijf vergeet de Leidse roots niet heeft ook een cursus Leids. Leids praten, nee in Leiden lullen op een zangerige toon en met een rollende 'rrr'.

Hond die niet bijt

De agenten van bureau Zuiderpark in Den Haag krijgen de beschikking over een robothond. De hond is voorzien van een camera en microfoon en is geprogrammeerd met diverse technieken. In eerste instantie zal de hond worden ingezet voor meldingen zoals geluidsoverlast en overlast jeugd. Later zal deze hond ook worden ingezet bij andere meldingen, zoals een woninginbraak.

'Zodra het weer mogelijk is zullen wij van politie Zuiderpark een dag organiseren waarbij kinderen met de hond op de foto kunnen en de hond geaaid kan worden.'

Politie robothond | Foto: Politie Zuiderpark/Facebook

Kruising van asperge, rabarber en framboos

De rasperge een ontdekking in de Buurtkas in Naaldwijk. De Rasperge is een kruising van asperge, rabarber en framboos, is roze van kleur en smaakt naar zowel asperge als naar rabarber, maar heeft de zoetigheid van een framboos. 'Eigenlijk gaat het om een toevalligheid' zegt Nellie, de coördinator van de Buurtkas. 'Vanwege de teeltwisseling hadden twee vrijwilligers de rabarber overgepoot op de aspergebedden, waar toevallig ook een frambozenstruikje stond en blijkbaar is er onder de grond wat spannends gebeurd' aldus Nellie.

Rasperge | Foto: Boerengoed

Oelala wie klopt daar aan de deur?

Er gebeuren meer spannende dingen want Easy Toys gaat thuisbezorgen. Leidenaar Maurice van Berkel maakte er een mooie afbeelding van hoe discreet je dan de speeltjes aan huis geleverd krijgt.

Easy Toys | Beeld: Maurice van Berkel

We komen je halen

Coolblue deed al aan thuisbezorgen, maar haalt de mensen nu thuis op! Kan je in de bakfiets de spullen testen.

Ledbit3000 capsule

Ticketpoint, de verkoopsite van tickets voor concerten en festivals liet de Ledbit3000 capsule ontwikkelen. Deze moet je thuis innemen. Je weet binnen enkele minuten of je veilig naar een evenement kunt gaan. Een groen gebit is natuurlijk negatief getest en betekent dat je veilig op pad kunt. Bij een rood gebit ben je positief en moet je helaas thuisblijven.

Ledbit 3000 | Foto: Ticketpoint

Getver ananas op je pizza

Je hebt de haters en de liefhebber van ananas op de pizza. Met een knipoog naar huidige cancelcultuur en een gastrol voor Rutte (echt of niet), leggen de pizzabakkers van Domino's uit waarom ze stoppen met ananas te gebruiken.

