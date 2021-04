Zelftest corona te koop bij apotheek: 'Hopelijk helpt het alles open te gooien'

Zelf een coronatest afnemen? Het kan nu, want bij een aantal apotheken in het land is er een coronasneltest te koop, waaronder bij Apotheek Statenkwartier in Den Haag. 'Hopelijk helpt dit om alles weer open te gooien', zegt apotheker Anne-Marie Prins-Jacobs. De Haagse apotheek verkocht woensdag de eerste sneltest aan minister Hugo de Jonge.

'Het idee is dat de sneltesten onder meer gebruikt kunnen worden in het onderwijs. Nu moet een hele klas naar huis als een kind ziek is. Maar ook voor leraren kan het fijn zijn dat de test beschikbaar. Zelfs het hoger onderwijs kan er misschien wel mee open. Maar goed, uiteindelijk is het aan de minister om te beslissen waar de test ingezet gaat worden', zegt Prins-Jacobs.

De apotheker hoopt vooral dat met de tests de maatregelen versoepeld kunnen worden. 'De betrouwbaarheid van de zelftest is minimaal 84 procent', legt ze uit. 'Dus ga ze gebruiken en dan zien we wel hoe ver we komen. Ik snap dat we niet in één keer alles weer kunnen doen, maar ze kunnen wel helpen om bepaalde dingen weer open te gooien.'

In quarantaine

Toch zitten er aan het gebruik van de zelftest wel wat haken en ogen. 'Als je deze test doet en je krijgt een positief resultaat, dan kun je ervanuit gaan dat je inderdaad corona hebt en dat je in quarantaine moet', legt Prins-Jacobs uit. 'Maar bij een negatieve test is het niet altijd zeker dat je het niet hebt. Het kan altijd zijn dat je binnen twee dagen alsnog klachten krijgt.'

Daarom is het noodzakelijk om ook na het nemen van de zelftest je aan de coronamaatregelen te houden. 'Waar men bang voor is, en dat snap ik ook wel', geeft Prins-Jacobs eerlijk toe, 'is dat mensen bij een negatieve test helemaal losgaan. Dan blijft het virus zich verspreiden. Het gaat er vooral om dat de mensen zich aan de regels blijven houden.'

Nog steeds naar GGD

Wanneer kun je de thuistest dan het beste gebruiken? 'De tests zijn een goede indicatie', legt de Haagse apotheker in West Wordt Wakker op Radio West uit. 'Als je naar oma wilt en je hebt geen klachten, dan kun je de test doen. Is het resultaat negatief, dan kun je veilig naar oma toe. Als je wel klachten hebt, of je bent met iemand in contact gekomen die besmet is, dan moet je nog steeds naar de GGD. Dan krijg je twee tests en dan is pas met zekerheid vast te stellen of je corona hebt.'

Sjaak de Gouw, directeur van de GGD Hollands Midden is blij met de zelftest. 'Testen is naast vaccineren de manier om mensen toegang te geven. Dit betekent niet dat alle maatregelen kunnen worden afgeschaft, maar het is wel een goede ontwikkeling. Op deze manier kunnen mensen op bepaalde dagen zeker weten dat ze niet besmet zijn.'

