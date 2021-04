Delfts ziekenhuis krijgt eerste drive-in operatiekamer op dempingsveren

Op de operatieafdeling worden alleen ingrepen gedaan als 'dagbehandeling'. Patiënten kunnen via een ingang in de parkeergarage direct naar de polikliniek op het dak, en als ze klaar zijn ook direct daar weer naar de auto.

De aankleding van de wachtruimtes is anders dan op andere plekken in het ziekenhuis. OK-manager Caroline van Herpen: 'We doen er alles aan om een ontspannen en gastvrije sfeer te creëren voor patiënten. De aankleding van de ontvangstruimtes heeft daarom meer weg van een sfeervolle huiskamer dan van een ziekenhuis.'

Gebouwd op veren

De nieuwe afdeling is gebouwd op het dak van de parkeergarage van het Reinier de Graaf. Om te voorkomen dat trillingen van rijdende auto's ook in de operatieafdeling vibraties veroorzaakt, is het hele complex op dempingsveren gebouwd. Die vangen de trillingen op.

Nicole van den Ham (Teammanager OK) en Patricia Vis (regieverpleegkunfige dagverpleging) in wachtruimte | Foto: Reinier de Graafziekenhuis

'De nieuwe OK's staan via een luchtbrug in verbinding met het ziekenhuis', zegt directeur strategisch vastgoed Frank Bouhuis. 'Bij de bouw van het ziekenhuis en de parkeergarage is al rekening gehouden met deze uitbreidingsmogelijkheid.'