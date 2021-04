Al 10.000 euro opgehaald voor dakloze Andrew voor nieuwe fiets en kleding

Andrew is naar eigen zeggen 'speachless' en heeft geen woorden voor het succes van de actie. Eigenlijk wil hij elke donateur persoonlijk bedanken. Momenteel fietst Andrew elke dag door de stad op een oude fiets zonder remmen. Hij draagt elke dag dezelfde kleding en moet veel spullen meenemen. Daarom was het doel om ongeveer 5000 euro op te halen voor een elektrische bakfiets en goede (regen)kleding.

Andrew helpt nu zo een 30 tot 40 daklozen per dag. Met een bakfiets zouden dit er nog meer kunnen worden. 'Vanmorgen bereikte de teller de 9000 euro. Er zijn zelfs kinderen die geld doneren, dat raakt me echt', zegt Iris.

Stichting oprichten

Het doel is dus ruimschoots behaald. 'Dat is heel goed, op deze manier kunnen we met het geld dat over is een stichting oprichten om mensen zoals Andrew te helpen', vertelt Iris. 'Het zou mooi zijn als we een voorraad koffie, thee, soep en andere benodigdheden voor Andrew zouden kunnen bekostigen.'

Andrew betaalt nu alles zelf van zijn uitkering. Daarnaast is het een doel om Andrew aan een eigen woning te helpen. 'Hoe gaaf zou het zijn als Andrew zijn eigen keuken heeft waar hij alles zelf kan klaarmaken', zegt Iris.

Eigen app

Geld doneren kan nog steeds. Daarnaast is Andrew ook bezig met het ontwikkelen van een app. Mensen die deze app hebben, krijgen meldingen met waar daklozen in de buurt zijn en wat ze nodig hebben.

Op deze manier kunnen burgers die in de buurt wonen een handje helpen door bijvoorbeeld een kop koffie of een broodje langs te brengen. Ondertussen gaat Andrew door met wat hij doet en helpt hij elke dag andere daklozen in de stad.

Omroep West ging eerder deze week met Andrew mee op pad: