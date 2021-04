Den Haag wil 'stedenbanden' tussen verschillende wijken om mensen te verbinden

Een stedenband, maar dan tussen wijken in Den Haag. Bewoners van verschillende stadsdelen in Den Haag moeten op bezoek in elkaars wijk om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren. Zo kunnen ook ze samen plannen bedenken die voor de hele stad nuttig zijn en elkaar inspireren.

Dat idee, 'partnerwijken', is een van de initiatieven die de gemeente wil nemen om de inwoners van de stad beter met elkaar te 'verbinden'. Het plan staat in een nota van de Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) over integratie.

Alleen wil hij van die term afscheid nemen. 'De nieuwe werkelijkheid is dat Den Haag inmiddels bestaat uit 55 procent mensen met een migratieachtergrond, hoe ver terug ook. Moeten we nog mensen in hokjes stoppen en in elkaar persen of zeggen we: ik heb een huisarts met een Marokkaanse achtergrond en daar ben ik zeer tevreden over', aldus de wethouder donderdagmorgen in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Bruggen bouwen

'Bouwen aan een verbonden stad' heet de nieuwe visie van de wethouder op de manier waarop inwoners moeten samenleven. De stad indelen in mensen met en zonder migratieachtergrond doet geen recht meer aan de verscheidenheid van groepen en identiteiten in onze stad, staat in dat stuk.

In de praktijk komt het erop neer dat nieuwkomers zich niet meer compleet moeten aanpassen aan hoe het tot nu toe hier was, maar iedereen moet zich een beetje aanpassen, erkent Van Alphen. De gemeente hoopt daarbij 'bruggen te bouwen', zegt hij.

Geen normen en waarden van bovenaf

De wethouder wil daarom ook niet meer normen en waarden van bovenaf opleggen. Mensen moeten leren accepteren dat ze soms verschillend over dingen denken. 'Hagenaars leveren - ieder op eigen wijze - een bijdrage aan onze stad. Het idee en de regels van de democratische rechtsstaat vormen het uitgangspunt. De eigen normen en waarden het richtsnoer. In de ruimte daartussen zoeken we naar gemeenschappelijkheid. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, waar niemand zich aan kan onttrekken', aldus de wethouder.

Daarbij is die verbinding, het elkaar leren kennen en zo begrip voor elkaar krijgen, van groot belang. 'We leven nu soms nog te veel langs elkaar heen', in de woorden van Van Alphen. Onderzoek leert dat persoonlijk contact de meest effectieve manier is om wederzijdse vooroordelen tussen mensen te verminderen. 'Als mensen elkaar ontmoeten en meer leren over elkaars achtergronden gaan ze positiever over elkaar denken.'

Contacten tussen mensen stimuleren

Daarom ziet de gemeente als belangrijke taak het stimuleren dat contact als zeer belangrijk. Bijvoorbeeld dus door bewoners van diverse wijken met elkaar kennis te laten maken. Verder wil de wethouder dat mensen meer in gesprek met elkaar gaan, daar komen er over 'uiteenlopende actuele onderwerpen'. Dat kunnen ook lastige onderwerpen aan bod komen, zoals alledaagse en institutionele vormen van racisme en discriminatie.

Bovendien wil hij vier maal per jaar ontmoetingen gaan organiseren tussen de Haagse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. Dat is ook een manier om 'signalen van spanningen en onrust' te ontdekken.

Eigen onderzoek naar slavernijverleden

In de nota staat verder nog een keer dat Den Haag een slavernijmonument krijgt en onderzoek gaat doen naar de eigen betrokkenheid bij het koloniale en slavernijverleden. De gemeenteraad had daar ook al om gevraagd. Van Alphen kondigt wel vast aan dat het een brede studie gaat worden. Want ook de rol van slavernij in Afrika en de Arabische wereld moet daarbij aan de orde komen en de hedendaagse slavernij.

Ook in het onderwijs komt er aandacht voor die geschiedenis. 'Educatie over slavernij en het koloniaal verleden vanuit meerdere perspectieven is een belangrijke stap in de omgang met een pijnlijk verleden en de erfenis daarvan in het heden.'