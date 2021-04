Taakstraf voor woede-uitbarsting over niet dragen mondkapje vanwege medische gronden

Dirk doet boodschappen in het overdekte winkelcentrum in zijn woonplaats. Iedereen draagt een mondkapje, maar hij niet. Dirk heeft een litteken in zijn gezicht, een brandwond. Zijn huid kan geen mondkapje verdragen. Maar niet iedereen snapt dat.

Dit is een verhaal uit de serie Bij de politierechter. Meer verhalen lees je hier.

Tijdens het winkelen wordt de 50-jarige man tot drie keer toe aangesproken door passanten omdat hij geen gezichtsbedekking op heeft. Als het voor een vierde keer gebeurt heeft hij er genoeg van: hij gaat uit zijn stekker. Dirk schreeuwt en scheldt: 'mongool, tyfuslijer, stelletje idioten'. Dan gooit hij er ook nog een bedreiging uit: 'zal ik eens drie liter benzine over je kop gooien en dan in de fik steken?'

De twee mensen tegen wie het heeft blijken boa's te zijn. Dat had Dirk op dat moment niet door, zegt zijn advocaat tegen de politierechter. De man is slechtziend door zijn suikerziekte, en herkende het tweetal daardoor niet als boa's. Hij dacht met de zoveelste bemoeials van doen te hebben.

Agressie en geen gesprek mee te voeren

De ambtenaren zeggen na het incident dat ze alleen maar het gesprek wilden aangaan, maar dat Dirk meteen 'in zijn agressie zat' en er geen gesprek te voeren was. Pas toen de wijkagent erbij kwam, kalmeerde Dirk een beetje en ging hij mee naar het bureau.

De officier van justitie kan zich voorstellen dat het irritant is als je al een paar keer bent aangesproken, maar de boa's voelden zich echt bedreigd. 'Deze mensen voeren beleid uit, en als je dan zo wordt bejegend is dat niet zoals het hoort en moet', zo stelt ze.

Rustiger geworden

De officier noemt het positief dat het inmiddels wat beter gaat met Dirk, die vanwege corona maar weinig mensen ziet. Hij heeft door deze zaak beter contact met hulpverleners. De reclassering vindt ook dat de begeleiding die hij krijgt voldoende is, en ziet geen aanleiding om hem ook nog via de reclassering te helpen.

De verdachte is rustiger geworden sinds hij zijn insuline regelmatig toegediend krijgt. In het verleden ging dat wel eens mis, en dat zou een verklaring voor zijn uitbarstingen kunnen zijn. De officier van justitie vindt een voorwaardelijke taakstraf van 30 uur dan ook passend in Dirks zaak.

Uiting van frustratie

De advocaat betoogt dat Dirk alleen veroordeeld moet worden voor de belediging. De bedreiging is niet reëel te noemen. 'Het was duidelijk dat mijn cliënt geen drie liter benzine bij zich had. Zijn bewoordingen kunnen worden opgevat als uiting van frustratie. Als professionals hadden de boa's dat moeten begrijpen. Hij heeft zelfs over zijn eigen litteken nog uitgelegd dat het ook een brandwond is', aldus de raadsman. 'Iedereen in de buurt kent hem, alleen deze boa's kennelijk niet.'

De rechter vindt de bedreiging wel bewezen. 'Hij zal niet bedoeld hebben om het daadwerkelijk te doen', zo zegt ze, 'maar dat konden de boa's niet weten. Ze kenden meneer niet, ze wisten niet dat hij eerder was aangesproken, dus ze mochten zich bedreigd voelen.' De rechter houdt wel rekening met de omstandigheden van Dirk en het feit dat hij zich beter voelt dan een paar maanden geleden. Ze vindt het voorstel van de officier van justitie op zijn plaats en veroordeelt Dirk tot de 30 uur voorwaardelijke taakstraf.

De naam van Dirk is vanwege de privacy gefingeerd.