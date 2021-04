Man die Jim uit Naaldwijk aanreed voor de rechter

Voor de rechtbank in Den Haag is vandaag de rechtszaak tegen de man die vorig jaar de 17-jarige Jim uit Naaldwijk aanreed. De tiener overleed een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte, de 31-jarige Thomasz P., werd kort na de aanrijding opgepakt en zit sindsdien vast.

Jim was op 5 juli vorig jaar onderweg naar huis na een feestje. Samen met een vriend reed hij op de Broekpolderlaan in Honselersdijk. Daar werd hij van zijn fiets gereden door een automobilist. De vriend werd niet geraakt. De bestuurder reed door, maar kon korte tijd later worden aangehouden in de buurt. P. weigerde na zijn aanhouding een ademtest en hield later vol dat hij niet had gedronken.

De verslagenheid in Naaldwijk was groot, onder meer bij de voetbalclub waar het slachtoffer speelde, Westlandia. De club organiseerde een groots afscheid voor de jonge speler. Honderden mensen waren daarbij aanwezig.

Verdenkingen

Thomasz P. wordt onder meer verdacht van het veroorzaken van een ernstig ongeluk, te hard rijden, rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Voor dat laatste is hij al eens eerder veroordeeld. De zitting begint om 9 uur en is te volgen via onze verslaggever in de zaal.