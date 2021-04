Westlandse kerken doen afstand van incidenten: 'Massale kerkdiensten onverstandig'

De familie de Jong uit 's-Gravenzande gaat normaal elke zondag naar de gereformeerde kerk in hun dorp. 'Maar sinds corona volgen we de diensten online', vertelt Adriaan de Jong. 'Met z'n allen zitten we aan de keukentafel. Het is dubbel: aan de ene kant haalt dit het niet bij met elkaar naar de kerk gaan, aan de andere kant zijn we blij dat er iets kan.'

Eens in de zes weken wordt de familie wel uitgenodigd om naar de kerk te komen. 'Onze kerk heeft een goede balans gevonden tussen toch af en toe met elkaar naar de kerk kunnen gaan, maar wel binnen wat kan en veilig is gezien de maatregelen.' Wilfred Bos van de gereformeerde kerk geeft aan dat de hoeveelheid mensen die mag komen - tussen de twintig en veertig - afhangt van het aantal besmettingen. 'Continu maken we de afweging: wat is veilig'.

Betreuren incidenten Urk en Krimpen

Maar concertzalen, theaters, bioscopen, restaurants zouden die afweging ook wel willen maken. Is het niet beter om solidair te zijn? 'Ook dat nemen we binnen onze afweging mee', aldus Bos. 'Je moet het zo zien: als je van iemand houdt, dan wil je daar ook bij zijn. En zo willen wij graag samenkomen in het huis van God. Dat is erg belangrijk voor ons.'

Toch doet de kerk - net als alle anderen in Westland - afstand van de incidenten in Urk en Krimpen aan den IJssel afgelopen weekend, waar massakerkdiensten plaatsvonden en journalisten geslagen en geschopt werden. 'Het is heel verdrietig wat daar gebeurd is', zegt Bos. André Verweij van de Dorpskerk betreurt ook de grote bezoekersstroom in deze kerken. 'We kunnen alleen met elkaar dit virus overwinnen. Om nu met grote massa's in de kerk te gaan zitten, is gewoon uiterst onverstandig.'

Onlinedienst ook gezellig

En precies om die reden houden veel andere kerken in Westland hun deuren wel helemaal gesloten. 'We willen ook solidair zijn naar andere mensen, omdat toch vrijwel alle zalen dicht moeten blijven', benadrukt Verweij. Ook van de Dorpskerk vinden alle activiteiten online plaats. Zijn kerk heeft deze week wel 'een boom van hoop' voor de kerk gezet, waar inwoners een boodschap in kunnen hangen.

Verweij: 'Om het paasgevoel vast te houden, en inwoners van 's-Gravenzande toch een positief en warm gevoel te geven in deze nare tijd.' Dat paasgevoel beleeft de familie De Jong dit jaar opnieuw gewoon thuis: online voor de Ipad. 'Maar het heeft ook iets moois,' aldus Annelies de Jong. 'In de kerk ben je de hele tijd stil aan het luisteren. Hier aan tafel kunnen we er met elkaar over praten. En daarbij heeft het ook gewoon iets knus en gezelligs.'

