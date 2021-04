Hooikoorts staat voor de deur: 'We verwachten een langer pollenseizoen'

De komende twee weken wordt er wat frisser weer verwacht, ook met soms een regenbui. 'De pollen komen dan ook wel in de lucht, maar veel geleidelijker. Daarom verwachten we een langer pollenseizoen en niet per se één heftige, korte piek.'

Het zijn nu vooral de berkenbomen die voor hooikoortsoverlast kunnen gaan zorgen. 'Maar sommige mensen zullen deze week al last gehad hebben', legt De Weger uit. 'Als de concentraties pollen beginnen op te lopen, dan kunnen we ze de week ervoor vaak al op straatniveau meten.' Volgens haar gaat dat om aantallen waar mensen al behoorlijk last van konden hebben.

Piek in februari

De eerste pollenpiek beleefden we in februari, die vooral door de els werd veroorzaakt. De Weger: 'Door de vorst stond alles een beetje stil, maar toen het daarna prachtig weer werd ging alles ineens in een heel rap tempo. En daar waren de pollen.'

Klachten kunnen tijdens de coronapandemie verwarrend zijn. 'De symptomen overlappen heel sterk', zegt de LUMC-onderzoekster. 'Alleen smaakverlies hoort niet bij hooikoorts, maar wel bij Covid-19.' Maar lastig is het zeker, geeft ze toe. 'Snotteren en hoesten zijn symptomen van hooikoorts en Covid-19. Tranende ogen horen dan weer alleen bij hooikoortspatiënten.' Bij twijfel is het advies om een coronatest te laten doen.

'Was je haren'

Tips om de pollenperiode een beetje door te komen, heeft Letty de Weger wel. 'Draag bijvoorbeeld een zonnebril. Zo voorkom je dat pollen in je ogen komen. En als je het niet heel erg vindt kun je ook een mondkapje dragen, zodat je geen pollen inademt.' Mensen kunnen pollen ongemerkt ook meenemen in de haren. 'Dus als je erg veel last hebt, kun je bijvoorbeeld voor je gaat slapen nog even je haren wassen.'

De piek van de berkenbloei wordt verwacht tussen 10 en 24 april. De grootste overlast is begin mei voorbij. Dan is de start van het graspollenseizoen.