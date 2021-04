Recreatiebranche: doodstil in hotels, maar topdrukte bij jachthavens

Hoe graag ze het ook willen, reserveringen komen nog steeds nauwelijks binnen bij Hotel Plataan in Delft. Veel Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land en niet voor een citytrip. En omdat er ook nog bijna geen buitenlandse gasten zijn, is het stil in het hotel. 'We missen nog altijd tachtig procent van onze omzet', zegt Floortje Meijer. 'En zakelijk ligt het natuurlijk ook volledig stil. Dus dan blijft er heel weinig over.'

'Het enige wat nog te koop is, is dit lekke rubberbootje' - Jan-Willem Versluijs

Het contrast met de jachtwerf en -haven Lokhorst in Warmond is groot. 'Het enige wat ik hier nog te koop heb, is een lekke rubberboot', zegt Jan-Willem Versluijs van de jachthaven. 'Sloepen worden telefonisch verkocht. Zonder te kijken.'

'We missen wel de Belgen en de Duitsers'

Het beeld bij de jachthaven is herkenbaar voor Ruurt van der Wel van brancheorganisatie HISWA RECRON, maar hij ziet ook nog ruimte voor verbetering. 'We missen natuurlijk de Belgische en Duitse gasten tijdens Pasen. Die komen soms wel twee of drie weken, dus leveren extra omzet op', zegt hij in het TV West Nieuw. Maar over het algemeen is hij positief. 'Het is fijn dat er voor een aantal groepen in de recreatiebranche nu wat mooiere tijden aanbreken.'