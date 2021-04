Doordansen ondanks corona: 'Het is de zuurstof die je inademt'

Voor de coronacrisis reisde Kwok One, een gepassioneerd danser uit Delft, de hele wereld over om te dansen. Maar dat is door corona in één klap stil komen te staan. 'Dans beheerst mijn hele leven, het is de zuurstof die je inademt.' Trainen is natuurlijk lastig vanwege de coronaregels, maar daar hebben de dansers iets op gevonden.

Dansers moeten trainen', zegt de Delftse danser. 'Het mes moet scherp blijven net als bij een samoerai.' De dansers trainen op dit moment in zogenoemde 'bubbles'. Kwok: 'Veel dansers trainen met een vaste partner. Wanneer iemand dan besmet raakt, hoeft niet een heel dansgezelschap in quarantaine.'

Kwok One is geboren en getogen in Nederland. Zijn ouders komen oorspronkelijk uit Hong Kong. Met zijn lengte van 1.50 meter is hij een opvallende verschijning. Vanwege zijn lengte is hij vroeger veel gepest. Daardoor besloot hij op jonge leeftijd een vechtsport te gaan beoefenen. Zijn eerste vechtsportleraar werd meteen heel erg kwaad op hem, omdat hij tegen hem zei dat hij misschien wel te klein zou zijn om te vechten. Zijn leraar zei geïrriteerd: 'Je bent niet te klein, je bent anders. Als iemand je te klein vindt dan is die persoon juist te groot. Ik ga je anders leren vechten en alsnog een oplossing voor je vinden.'

Dansen met twee vrouwen

En dat is zijn levensmotto geworden. 'Ik weet dat mensen me nakijken, maar dat zie ik als een positief iets. Ik ben zonder beroemd te zijn de hele dag beroemd. On stage zijn, is iets wat iedere danser graag wil en zo ben ik iedere dag on stage', zegt hij met een glimlach. De dansvorm waarin Kwok zich gespecialiseerd heeft, Zouk, kun je met één partner dansen, maar Kwok Wan doet af en toe zelfs met twee vrouwen. 'Je moet altijd je fun verdubbelen', lacht hij. 'Een kleine man neemt groei heel serieus. Dansen met twee vrouwen is voor mij een enorme uitdaging, zeker als het twee lange vrouwen zijn - dus waarom niet?'

Zouk betekent 'feest' in het Creools, is begin jaren tachtig ontstaan en is afgeleid van de Lambada uit Brazilië. Het is een vloeiende, golvende dans met veel 'hair movements', drops en draaipatronen. In tegenstelling tot de Lambada wordt Zouk op rustiger muziek gedanst. 'Het is een hele sexy danst', grijnst Kwok. 'Je versmelt in elkaar en je wordt één, dat is een prachtige ervaring.'

