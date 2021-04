Twee wegen in Den Haag krijgen flitspalen

Op de Waldeck Pyrmontkade en de Vaillantlaan in Den Haag komen flitspalen te staan. Daarmee komt een langgekoesterde wens van én bewoners én de gemeente in vervulling. Omwonenden van beide wegen klaagden al lang omdat er vaak hard wordt gereden. De gemeente kan echter zelf geen camera's plaatsen, maar nu heeft het Openbaar Ministerie heeft nu toegezegd dat ze er komen.

Een camera komt te staan op de Waldeck Pyrmontkade/Koningin Emmakade ter hoogte van het Sweelinckplein. De andere is een gecombineerde snelheids- en roodlichtcamera op de Vaillantlaan bij het kruispunt met de Wouwermanstraat/Hoefkade.

De Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) laat in een reactie weten verheugd te zijn met het besluit. 'Snelheidsovertreders worden voortaan structureel beboet op deze beide plekken en de wetenschap dat de flitspaal er staat betekent vaak ook al veel verbeteringen in rijgedrag. De hoge snelheden op deze plekken waren veel te gevaarlijk.' Toch heeft hij ook nog een wens: hij wil dat er in Den Haag snel verplaatsbare flitspalen komen zoals nu in Rotterdam worden getest. 'Want ik voorkom liever ongelukken dan dat ik pas maatregelen mag treffen als er slachtoffers zijn gevallen.'

Aanhoudende stroom klachten

De wethouder liet eerder al onderzoek doen naar de verkeersstroom op de wegen. Daaruit bleek in november dat op de routes minder dan tien procent van de mensen te snel rijdt. Uit de metingen werd duidelijk dat er geen 'trend is van hardrijdend verkeer'. Slechts zo nu en dan is er sprake van mensen die veel te hard rijden, maar dan vooral als er geen ander verkeer is. Verder zou het aantal ongelukken meevallen. Het gemiddelde is niet hoger dan op andere belangrijke doorgaande wegen. Op het kruispunt ligt het zelfs lager.

De aanhoudende stroom klachten, maar ook het aantal geconstateerde overtredingen, hebben bij het Openbaar Ministerie de doorslag gegeven voor de plaatsing van de camera's. Die op het Sweelinckplein komt er na overleg met onder meer de politie . Het Sweelinckplein ligt halverwege een relatief lang wegvak zonder verkeerslichten. Dat nodigt uit tot hoge rijsnelheden en dat is hier extra gevaarlijk omdat er op dit stuk geen vrijliggend fietspad is. De camera controleert straks de snelheid in beide richtingen.

Door rood rijden

De Vaillantlaan is onderdeel van de drukke centrumring. Het kruispunt met de Wouwermanstraat en Hoefkade is een zogenaamde blackspot: een plek waar veel ongevallen plaatsvinden. Uit metingen blijkt dat er veel door rood wordt gereden. Daarom wordt hier een gecombineerde camera geplaatst. Die controleert zowel het recht doorgaande verkeer als het afslaande verkeer.

De bedoeling is dat de camera's binnen enkele maanden wordt geplaatst.

