Levende rat in de wc-pot: rattenoverlast in Den Haag blijft groot

De overlast van ratten in Den Haag is nog altijd een probleem. In 2020 kreeg de gemeente Den Haag in totaal 523 meldingen van rattenoverlast, vooral uit het stadsdeel Escamp. Het stadsbestuur is een rattenoffensief gestart, maar het aantal meldingen neemt niet af. Een bewoner trok zelfs bij de VVD en Hart voor Den Haag/Groep de Mos aan de bel omdat er een levende rat in haar wc-pot zat.

Een commissie van de Haagse gemeenteraad sprak donderdag over de problemen met ratten in de stad. Om de overlast op te lossen is wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) een aanvalsplan gestart. Onderdeel daarvan is de opening van een meldpunt waar mensen met klachten terecht kunnen en het instellen van een voederverbod waardoor het op sommige plekken verboden is om bijvoorbeeld de eendjes te voeren. Ook zijn er voorlichtingscampagnes en flyeracties begonnen, is de openbare ruimte aangepast om het aantal schuilplaatsen voor ratten te verminderen en worden er lokaas en rattenvallen ingezet.

Maar volgens René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos werkt de aanpak onvoldoende. 'Ik en mijn VVD-collega Ayse Yilmaz spraken onlangs met een bewoner van het Koningsplein', zei hij tijdens het debat. 'Zij vond een levende rat in haar toiletpot. Die kwam uit de pot wandelen toen zij naar het toilet wilde gaan. Ik denk niet dat dit de manier is waarop wij willen samenleven met ratten, maar dat is wel de realiteit in Den Haag.' Volgens Oudshoorn is rattenoverlast een van de grootste problemen in de stad. 'Maar rattenoverlast heeft onvoldoende urgentie en het probleem wordt door het stadsbestuur onderschat', vindt hij.

Rattenvanger van Hamelen

Ook de VVD is nog niet tevreden. 'De wethouder is niet de rattenvanger van Hamelen gebleken', zei VVD-raadslid Yilmaz. 'De overlast is enorm en er is actie is nodig. We moeten niet in een land leven waar ratten uit het toilet komen en daar zou de wethouder voor moeten zorgen. Want een rat in je wc-pot, dat is een trauma voor je hele leven.'

Wethouder Bredemeijer weerspreekt dat het college te weinig doet aan de rattenoverlast. 'Wat zouden we meer moeten doen dan wat we nu doen?' reageerde hij. 'Ik snap niet wat er bedoeld wordt met 'meer actie'.' Om te voorkomen dat er ratten in de wc-pot terecht komen, raadde hij aan om terug-klap-klep in het riool te nemen. 'Dat kan voor huiseigenaren een oplossing zijn. Wat wij als gemeente doen is het up-to-date houden van het rioleringsstelsel. Wij checken dit kilometerslange stelsel constant.'

Dierenwelzijn

De Partij voor de Dieren maakt zich bij het rattenoffensief juist zorgen over het dierenwelzijn. 'Ook ratten ervaren angst en pijn', zei raadslid Robin Smit. 'Dierenwelzijn wordt onderbelicht bij de rattenaanpak. Ook deze dieren moeten bescherming krijgen. Wegvangen en het doden van deze dieren lost niets op als je de oorzaak niet weghaalt en dat is het voedselaanbod.'

Dat zegt ook de PVV. 'Er worden hele maaltijden over het balkon gesmeten', zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. 'Je kan dan wel lokaas inzetten, maar daar komen de ratten niet meer op af. Het is leuk om een paar extra handhavers in te zetten, maar als er iedere avond vers voedsel over het balkon wordt gegooid, dan is het roeien tegen de rattenplaag in.'

Voedsel

Wethouder Bredemeijer onderschrijft dat het gedrag van mensen bepalend is bij het rattenprobleem. 'Ratten zijn er door het aanbod van voedsel', zei hij. 'Waar voedsel op straat wordt gegooid of op straat blijft liggen, daar zijn ratten. Dat moeten we dus voorkomen. Wij hebben in ons rattenoffensief dus veel aandacht voor dit probleem en proberen mensen door flyers en voorlichting aan het verstand te brengen om geen brood en voedsel over het balkon te gooien. Daarnaast hebben we broodcontainers die mensen kunnen gebruiken omdat ze vanwege hun religie geen brood mogen weggooien.'

Ook zijn er vanuit de raad zorgen over het aantal meldingen. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: 'In drie van de acht stadsdelen ging het aantal meldingen in oktober omhoog, terwijl je juist verwacht dat de meldingen in de zomer toenemen', zei hij. 'En het is ook verontrustend omdat we weten dat meldingen het topje van de ijsberg zijn.' Bovendien worden mensen die een melding willen doen volgens Wijsmuller vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

Meldingen

Bredemeijer erkent dat de meldingen 'hier en daar' toenemen, maar volgens hem geeft dat niet altijd aan dat er ook meer rattenoverlast is. 'Het kan ook zijn dat de meldingsbereidheid toeneemt', zegt hij. 'Daar zijn we blij mee, want bij meldingen kunnen we iets. Wij roepen dus op om zoveel mogelijk te melden. Mijn conclusie is dat we doorgaan met ons offensief, maar we zijn er nog niet. En zolang er meldingen blijven komen, gaan we door met aanpak.'

Ook verwacht hij dat het melden van rattenoverlast binnenkort makkelijker wordt. Half april lanceert de gemeente een Mor-app. Dat is een app waar mensen meldingen over de openbare ruimte kunnen achterlaten. Dat gaat in eerste instantie over het melden van afvaloverlast, maar op een later moment kan ook rattenoverlast in de app gemeld worden. Bredemeijer: 'Ik heb er goede hoop op dat de afhandeling van meldingen dan op orde is.'

Lees ook: Ratten sturen Moerwijkers de straat op: 'Kom op mensen, word wakker!'