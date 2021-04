Groep de Mos vist achter het net: geheime informatie banenproject blijft geheim

Het is Hart voor Den Haag/Groep de Mos niet gelukt om de geheime informatie over het mislukte banenproject de Energieacademie boven tafel te krijgen. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad had aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de informatie openbaar te maken. Maar het Haagse stadsbestuur houdt voet bij stuk: de geheime stukken blijven grotendeels geheim. Alleen raadsleden mogen de informatie onder strikte vertrouwelijkheid bekijken.

De voltallige gemeenteraad eiste een paar weken geleden van het college openbaarmaking van alle gemeentelijke informatie over de Energieacademie. Reden was de kritiek van de raad op wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) die volgens de raadsleden warrige en gebrekkige informatie zou geven.

Het college besloot slechts een deel openbaar te maken. Alle appjes, mailwisselingen en andere documenten zijn alleen voor raadsleden onder geheimhouding te bekijken. Zij mogen hier in de openbaarheid niet over praten. In de raadsvergadering van 15 april moet de raad de geheimhouding formeel bekrachtigen.

Op 24 maart heeft de Haagse rechtbank de Energieacademie officieel failliet verklaard en is Laurien Martens aangesteld als curator. Zij gaat onderzoeken of er een doorstart kan komen. 'Daar hoop ik op', zegt Martens. 'Ik ga ook onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor dit debacle en ga gesprekken aan met onder andere de wethouder en de Raad van Toezicht.' Op de vraag of er nog geld of vermogen is te vinden bij de Energieacademie is het antwoord 'nee'. Martens: 'Er is geen geld. De inventaris uit de bedrijfshal is weg. Aan de hand van de administratie en video's die ik gekregen heb, ga ik onderzoeken waar de boedel is gebleven.'

'Vrijgeven dossier al een grote stap'

Maar daar wilde Groep de Mos niet op wachten en schreef in een brief aan het college dat de partij alle informatie openbaar wil hebben. Daar gaat het college niet op in, zo liet het stadsbestuur weten in een brief aan de partij. Daarin verwijst het college naar een eerdere raadsbrief van Van Alphen waarin hij aangeeft dat het vrijgeven van het dossier 'Energieacademie' enkel voor raadsleden, al een grote stap is.

'Het vrijgeven van mailwisselingen en appverkeer kan het gevoel van veiligheid op het stadhuis en daarbuiten onaanvaardbaar aantasten', stelde de wethouder toen. Toch zei hij de raad de beschikking over het dossier te geven - zij het onder geheimhouding - omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie.

Politieke schandvlek

Groep de Mos is ontstemd over de onwil en doet nu een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, de Wob, om het dossier alsnog in haar bezit te krijgen. 'Met een totaal nietszeggend antwoord denkt het college weer weg te kunnen komen met het in de doofpot stoppen van deze politieke schandvlek, die de Energieacademie inmiddels geworden is', reageren fractievoorzitter Richard de Mos en de raadsleden Ralf Sluijs en Janice Roopram.

'Blijkbaar kunnen de feiten het daglicht niet verdragen.' De partij vindt dat de raad haar controlerende taak op deze manier niet kan uitvoeren. 'De kluis op het stadhuis puilt inmiddels uit van de verstopte rapporten en daar hebben wij én de stad het helemaal mee gehad.'

De Energieacademie moest in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk helpen door ze een vak te leren. Hiervoor maakte de gemeente 1,2 miljoen euro vrij. Maar een jaar na de opening is het geld op en zijn slechts zeventien mensen aan een baan geholpen. Een faillissement lijkt onvermijdelijk. Ondertussen klinken er verwijten van mismanagement, belangenverstrengeling en zelfverrijking van bestuurders en medewerkers. Ook wethouder Van Alphen is flink onder vuur komen te liggen, omdat hij de gemeenteraad onvoldoende informatie zou geven en hij de rol van de gemeente kleiner maakt dan hij daadwerkelijk is. Een diepgravend en onafhankelijk onderzoek moet boven tafel krijgen wat er mis ging en of er sprake is geweest van fraude of andere strafbare feiten.

