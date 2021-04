Ruud Brood blijft strijdvaardig: 'Aardige afstand naar plek 16, maar er zijn gekkere dingen gebeurd'

ADO Den Haag start zondag aan de laatste fase van de competitie. Met nog zeven wedstrijden voor de boeg en een gat van zeven punten naar een nacompetitie-plaats is de opdracht voor de Haagse ploeg duidelijk: geen punten meer verspelen en de druk op nummer 16, VVV Venlo, opvoeren. Maar is dat realistisch voor een ploeg die in 2021 pas acht punten wist te behalen?

'Er zijn gekkere dingen gebeurd. De realiteit is dat het verschil zeven punten is, en dat is een aardige afstand met nog zeven wedstrijden', vertelt ADO-trainer Ruud Brood. 'Zo eerlijk moet je zijn, maar dat wil niet zeggen het het al gespeeld is, of onmogelijk is. In de laatste wedstrijden kom je vaak door persoonlijke fouten op achterstand. Dat is als trainer lastig te parreren. Ik denk dat er wel aanknopingspunten waren. En ondanks dat het geluk niet aan onze zijde was, moeten wij er wel in blijven geloven', vertelt Brood in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

'Iedere trainer wil ook wat vastigheid hebben in een team, dat is elke week bij ons een probleem geweest, ook dat is geen excuus, maar als je kijkt naar onze positie rechtscentraal, is dat wel een probleem gebleken', waarmee Brood doelt op Peet Bijen, Daryl Janmaat, Gianni Zuiverloon en Jamal Amofa die allen niet inzetbaar zijn. Ook Dario Del Fabro lijkt niet op tijd fit voor de wedstrijd met FC Utrecht.

Afgelopen week maakte ADO Den Haag bekend welke spelers voor 1 april een ontslagbrief op de deurmat konden verwachten. Dat is een standaardprocedure die een voetbalclub moet volgen bij spelers met een aflopend contract. In totaal neemt de Haagse club deze zomer van negentien spelers afscheid, mits er met een enkeling een nieuw contract wordt overeengekomen. Daarnaast beschikken ook meerdere ervaren spelers over een degradatieclausule, wat betekent dat zij, indien ADO een niveau zakt, kunnen vertrekken.

'Kijken naar wie het geloof nog heeft'

'Als een ieder uit het juiste hout gesneden is, dan ben ik niet bang dat de geest uit de fles is bij deze spelers. Ik denk dat bijna iedere club met een dergelijke situatie te maken krijgt. Ik heb iedereen meegegeven dat zij zich zelf ook goed moeten verkopen, ook al gaan we uit elkaar. Met sommige gaan we het gesprek nog aan om te kijken of we door willen gaan', aldus Brood, die erkent dat het grootste gedeelte van zijn basiselftal dat tegen Utrecht speelt er in augustus niet meer zal zijn.

'Dat is de situatie zoals het was en is. We hadden het liever anders gezien. Of ik hierdoor andere keuzes ga maken? Nee, in die situatie zitten wij nu niet. Wij kijken naar wie het geloof nog heeft en hoe er getraind wordt.'

Speelschema ADO Den Haag:

04/04 ADO Den Haag – FC Utrecht

09/04 Vitesse – ADO Den Haag

25/04 ADO Den Haag – Fortuna Sittard

02/05 ADO Den Haag – Feyenoord

09/05 PEC Zwolle – ADO Den Haag

13/05 ADO Den Haag – Willem II

16/05 FC Twente – ADO Den Haag

'We doen allemaal ons stinkende best'

'We moeten vertrouwen houden, de bal is rond. Ik geloof ook in wonderen', reageert verdediger Milan van Ewijk op de vraag wat de spelersgroep in deze fase moet doen. 'We doen allemaal ons stinkende best, misschien lijkt dat niet altijd zo, maar als je op de training komt kijken, dan zie je dat we altijd meer dan honderd procent geven. Soms is het ook gewoon ongelukkig hoe het gaat.'

'Ik denk dat wij gewoon een goede selectie hebben. Waarom het er niet uitkomt? Pffffoe, dat zou ik niet weten. Gretigheid voor de goal, maar ook achterin de boel dichthouden. Ik moet tegen Heracles ook gewoon een bal blokken, dan pak je misschien een punt. Hoe we de punten pakken, interesseert ons allang niet meer. Ik heb er nog steeds vertrouwen in. Als je kijkt naar de versterkingen die wij hebben gehaald: als iedereen fit is hebben wij een hele stabiele selectie, vind ik. Maar die zijn niet fit, dat is het probleem', aldus de rechtsback.

Vermoedelijke opstelling

De grootste puzzel ligt voor Brood in de laatste linie. Daar zijn Zuiverloon, Janmaat, Bijen, Amofa en Del Fabro niet inzetbaar. De kans is groot dat ADO Den Haag start met twee linksbenige centrale verdedigers, te weten Shaquille Pinas en Boy Kemper. Een alternatief kan een speler uit de ADO onder 21 jaar zijn. In dat geval kan Silvinho Esajas of Jonathan Mulder zijn debuut maken.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Utrecht is zondagmiddag vanaf 14.25 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West.