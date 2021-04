Nieuwe coronasneltest getest in Gouda

De wattenstaafjes van de nieuwe sneltest gaan volgens het ziekenhuis niet verder de neus in dan het 'neuspeutergebied'. Dat is zo'n 2,5 centimeter, halverwege de neus. Bij een normale PCR-test gaan de staafjes een stuk dieper. Dat is vooral voor kinderen erg vervelend. De uitslag is vijftien minuten later duidelijk.

Wie zich in Gouda laat testen op corona krijgt behalve de normale PCR-test, dus met de wattenstaafjes in de neus en de keel, ook ter plekke een sneltest. De uitslag hiervan wordt overigens niet bekend gemaakt. Daarnaast wordt ook een sneltestsetje mee naar huis gegeven, zodat de mensen het zelf ook nog een keertje thuis kunnen doen. In het onderzoek worden alle drie de uitkomsten met elkaar vergeleken. Hieruit moet blijken of de sneltest ook echt betrouwbaar is en ook daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen.

Uitslag PCR-test blijft de gouden standaard

De uitslag van deze antigeentest is dus alleen bedoeld voor het onderzoek. Het resultaat van de PCR test wordt, zoals gebruikelijk, doorgebeld en is de enige testuitslag die geldig is. Ook als de antigeentest thuis negatief is, kan hier nog geen conclusie aan worden verbonden. Arts infectieziektebestrijding Jurriaan van der Brand van GGD Hollands Midden: 'Nee, omdat het een onderzoeksetting is kunnen ze nog niet zeggen dat ze de ziekte niet hebben, want de PCR-test, die komt nog later. En dat is dus de gouden standaard. En daar moet je op afgaan.'

Maar ook als de nieuwe sneltest betrouwbaar wordt bevonden na het onderzoek, betekent dat nog niet dat we af zijn van de vervelende PCR-test. Arts Vishal Hira van het Groene Hart Ziekenhuis: 'Eigenlijk moet je als je klachten hebt altijd naar de GGD gaan om een PCR-test te doen. Dat is ook wat de overheid zegt. Voor de thuistesten geldt alleen dat ze bedoeld zijn voor de mensen die geen klachten hebben. Heb je wel klachten, dan moet je naar de GGD.'

Kijken of de test ook minder diep in de neus kan

De GGD en het Groene Hart Ziekenhuis kijken niet alleen of de test betrouwbaar is, maar onderzoeken de wattenstaafjes van de 'neuspeutertest' ook om te kijken of in de toekomst een coronatest minder diep in de neus afgenomen kan worden.