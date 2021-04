Arbeidsmigrant Sibi: 'Als we hier werken, moeten mensen ook accepteren dat we hier leven'

Het Westland en arbeidsmigranten; de inwoners van de gemeente willen eigenlijk niet met, maar ze kunnen ook niet zonder. Het realiseren van voldoende huisvesting voor de 12.000 arbeidsmigranten, die in en tussen de kassen werken, gaat al jaren zonder succes. Omwonenden houden plannen tegen, omdat ze de arbeidsmigranten niet in hun achtertuin willen. Eén van die arbeidsmigranten die naar een woning zoekt, is Sibi.

De 55-jarige Pool kwam hier in 2005 naartoe om een beter leven op te bouwen. 'Er is uiteraard ook werk in Polen, maar de economische situatie van het land is slecht', vertelt hij. 'Het verschil met wat je daar en hier kan verdienen, is echt groot. Ik was niet zozeer arm, maar ik wist dat ik hier in Nederland kans had op een betere toekomst.'

Sibi vertrok vanuit Polen naar het Westland met de auto en een tent. 'In het begin sliep ik gewoon op campings, dat was geen probleem.' Later kreeg hij woningen via het uitzendbureau aangeboden. 'Maar dat is eigenlijk een gevaarlijke situatie. Eén keer waren er problemen bij het bedrijf waar ik werkte, en verloor ik mijn baan. Toen zei het uitzendbureau: dan moet je terug naar Polen of zelf een andere plek vinden om te slapen.'

Werk verloren, en ook woning kwijt

Inmiddels woont Sibi samen met een vriend in Den Haag. Elke dag fiets hij naar het Westland om daar op verschillende plekken via het uitzendbureau te werken. 'De woning in Den Haag zal ik binnenkort ook moeten verlaten, omdat de vrouw van mijn vriend uit Oekraïne bij hem intrekt.' Waar Sibi dan terecht moet, weet hij nog niet. 'Ik wil in elk geval geen woning meer via het uitzendbureau omdat de kans dan bestaat dat als het werk stopt, ik ook mijn woning kwijtraak.'

De Pool betreurt het dat er niet meer betaalbare woningen voor arbeidsmigranten worden gerealiseerd in Westland, omdat bewoners vaak voor de plannen gaan liggen. 'Als arbeidsmigrant blijf je je toch een vreemde voelen.' Daarnaast ervaart hij ook dat er veel vooroordelen over Polen en andere Oostblokkers zijn. 'Natuurlijk zijn er Polen die drinken, maar er zijn ook Nederlanders die dat doen. Overal heb je goede en slechte mensen, dat hangt niet af van je nationaliteit.'

Hoop op meer huisvesting

Sibi hoopt dat er snel meer huisvesting komt. 'We mogen hier wel werken, maar niet wonen. Hoe gaan we het probleem op woningen dan oplossen? Ik zie geen goede uitweg.' Hij vervolgt: 'Als mensen willen dat we hier werken, moeten ze ook accepteren dat we hier leven.'

