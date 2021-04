Delftse roeiboten botsen op water: twee gewonden

De boten van de roeiverenigingen Proteus-Eretes en Laga waren vrijdagmiddag aan het trainen op de Delftse Schie. Tussen Schiedam en Delft kwamen de twee boten met elkaar in aanvaring. 'We weten nog niet hoe de aanvaring precies heeft kunnen gebeuren', vertelt Oudshoorn. 'Maar het lijkt erop dat beide boten onhandig zijn geweest en elkaar hebben geraakt.'

De roeiers van beide boten kwamen in het water terecht. Er werden direct meerdere ambulances en de brandweer opgeroepen. Dit bleek gelukkig niet nodig. 'De hulpdiensten waren gelukkig snel ter plekke, net als wij', vertelt de voorzitter van de studentenroeivereniging.

Met botbreuken naar ziekenhuis

'Iedereen kon snel op de kant komen. Het leek even ernstig te zijn, maar het was vooral de schrik die er goed in zat. Bij ons moest een van onze roeiers met botbreuken naar het ziekenhuis worden gebracht', vertelt Oudshoorn. 'Het lijkt er in ieder geval op dat het allemaal is meegevallen.'

Dat idee heeft Job van Vliet ook. Hij is de voorzitter van Laga, de andere vereniging die bij het ongeluk was betrokken. 'Het eerste bericht wat wij kregen, was dat er wel wat gewonden waren gevallen, maar zoals we het nu kunnen zien valt het mee. Het is allemaal nog maar net gebeurd, dus we hebben nog niet alle informatie, maar het lijkt erop dat er onder onze leden een persoon lichtgewond is geraakt.'

Grote schrik

Hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren, weet Van Vliet nog niet. 'Wat de precieze aanleiding is, dat kan ik echt nog niet zeggen. We weten dat er twee boten op elkaar zijn gevaren en dat daardoor iedereen in het water terecht is gekomen. Dat leidde natuurlijk tot grote schrik, dus ik ben blij dat het er naar uitziet dat iedereen er goed vanaf is gekomen.'

