Rijden zonder rijbewijs, torenhoge huren en lachgas: handhavingsactie in Transvaal

Bij de handhavingsactie waren de gemeente Den Haag, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de brandweer en de HTM betrokken. Er was speciale aandacht voor huftergedrag in het verkeer en parkeerproblemen op en rondom het Kaapseplein. Daarom werd er een grote verkeerscontrole gehouden, waarbij negen flessen lachgas, achttien flessen illegale sterke drank en achttien illegale sloffen sigaretten in beslag werden genomen.

Verder kregen twintig automobilisten en zestien scooterrijders een boete voor onder andere te hard rijden, het rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs. Een persoon werd dus aangehouden omdat hij al voor de vijfde keer zonder rijbewijs reed.

In beslag genomen spullen bij actie in Transvaal Foto: Gemeente Den Haag

Ook het parkeerteam was aangesloten bij de handhavingsactie en deelde 96 bekeuringen uit voor het niet betalen van parkeergeld. Ook kregen vier voertuigen een wielklem omdat er al meerdere boetes niet betaald waren. Het handhavingsteam heeft 27 voertuigen bekeurd voor fout parkeren. Daarnaast inde de belastingdienst van de gemeente voor 30.825 euro aan openstaande belastingschulden en kregen dertien voertuigen een wielklem.

Illegale kamerverhuur

De Haagse Pandbrigade controleerde 21 woningen waarbij in vrijwel alle woningen misstanden zijn geconstateerd. In negen woningen was sprake van illegale kamerverhuur. In een woning van 106 vierkante meter woonden maar liefst veertien mensen. Van zeventig mensen was de inschrijving op het adres niet in orde. Voor een aantal woningen werd een enorme huurprijs gevraagd, zoals bijvoorbeeld 2000 euro voor een appartement waar eigenlijk maar maximaal 1000 euro de huurprijs mag zijn.

De handhavingsactie is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren. De autoriteiten trokken signalen na van onder andere bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit.