Vader omgekomen Jim (17) leest slachtofferverklaring voor: 'Het is een groot, leeg gat'

Samen met zijn zwager zit de vader van Jim links vooraan in de rechtbank. In een verklaring van ruim twee pagina's richt hij zich tot de rechters en de verdachte. Hij vraagt zich af hoe hij en zijn familie hierin verzeild zijn geraakt. Tegen de verdachte zegt hij: 'Je hebt altijd een keuze. Doe ik het juiste... of niet? Stap ik met alcohol op in de auto... of niet? Rijd ik door na een aanrijding... of niet?' Verdachte P. ontkent dat hij gedronken heeft en dat hij niet wilde vluchten na de fatale aanrijding.

De ouders van Jim werden in de nacht van 4 op 5 juli gebeld door de vriend van Jim. 'Jullie moeten nu komen, het is zo erg, jullie moeten komen.' Jim blijkt ernstig hersenletsel te hebben. Met verdriet in zijn stem beschrijft de vader hoe ze hem in het ziekenhuis aantroffen. 'We mochten bij hem waken op de ic. We draaiden wat Feyenoordliedjes naast zijn hoofd, daar moest hij wel wakker van worden.' Maar dat gebeurde niet. De 17-jarige Jim overleed op maandagavond aan hersenletsel.

Zondagskind

'Jim is een zondagskind', vertelt zijn vader. Hij had een mooie toekomst voor zich, had net een vriendinnetje en dronk graag een biertje met vrienden. Op zijn VWO-rapport staan alleen maar zevens en achten. Na de middelbare school wil hij in de haven gaan werken, maar eerst wil hij bedrijfskunde studeren aan de Erasmus Universiteit. Het bewijs van inschrijving ontvangen zijn ouders dagen na zijn dood.

Zijn vader beschrijft ook hun gezamenlijke liefde voor voetbal. Vanaf zijn tweede jaar komt hij met zijn opa bij Westlandia, waar hij later ook gaat spelen. Samen met zijn vader gaat hij vanaf zijn zevende naar Feyenoord. 'We liepen samen hand in hand over de brug naar dat magische stadion De Kuip. Die geluksmomenten zal ik altijd blijven koesteren.'

Groots afscheid

Na zijn dood is er een groot afscheid bij zijn club Westlandia. Zestienhonderd mensen met fakkels bewijzen Jim de laatste eer. Ook op de plek van het ongeluk komen nog eens 350 jongeren samen om hem te eren. Bij Feyenoord ligt een groot spandoek voor Jim. Zijn ouders krijgen een gesigneerd shirt van Jens Toornstra en een brief van trainer Dick Advocaat.

Terwijl de vader van Jim zijn verklaring verder leest zit P. met zijn handen voor zijn gezicht. 'We kijken naar foto's en filmpjes van vroeger en kunnen het steeds opnieuw nauwelijks nog beseffen dat die vrolijke gozert en niet meer is.' Hij vertelt dat de impact op het leven van hem en zijn gezin na een jaar nog altijd heel groot is. 'We beseffen ons dat het nooit meer hetzelfde zal zijn.'

Levenslang

Weet je hoe lang nooit is?, vraagt de vader zich aan het einde van de verklaring af. 'Nooit is gewoon de rest van je leven lang. Nooit is gewoon tot ik 80 ben en zelfs nog langer. Nooit is totdat Feyenoord weer kampioen wordt. Nooit is gewoon nooit, we hebben levenslang.'

P. mag na een korte schorsing reageren op de verklaring van de vader van Jim. 'Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik ze mijn hulp aan kan bieden wanneer ze dat nodig hebben.' Over twee weken hoort P. hoe de rechter tegen de zaak aankijkt.

