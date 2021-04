Leidse gemeenteraad woedend over gesnoeide klimop in stadspark

Acht van de tien partijen in de Leidse gemeenteraad hebben schriftelijke vragen gesteld over het verwijderen van klimop in het Van der Werfpark. Tijdens het groot onderhoud in het park heeft de aannemer deze per ongeluk verwijderd. De klimop biedt een natuurlijke beschutting voor allerlei dieren en is daarmee belangrijk voor de biodiversiteit in het park.

De gemeente had aan de aannemer de opdracht gegeven om het klimop te laten staan. 'Dat is helaas misgegaan', geeft een woordvoerder van de aannemer toe bij mediapartner Sleutelstad. Een deel van de klimop is helemaal weg, van een ander deel zijn de wortels doorgezaagd, waardoor die op korte termijn zal afsterven.

De partijen willen van het stadsbestuur weten hoe dit fout kon gaan en of de misser gevolgen heeft voor toekomstige samenwerking met de aannemer. Ook zijn ze benieuwd waarom het zo vaak misgaat met groenonderhoud in de stad en of er niet te veel op de kosten wordt gelet in plaats van op kwaliteit.

Eiken verplaatsen

In overleg is inmiddels besloten nieuwe klimop te plaatsen, maar het duurt jaren voordat die groot genoeg is voor dieren om erin te schuilen of te wonen. De aannemer zegt blij te zijn met de vragen die de raad heeft gesteld. 'Wij waarderen de betrokkenheid van de gemeenteraad bij een groene stad.'

Het is niet het enige ecologische probleem waarover de gemeenteraad aan de bel trok tijdens de gemeenteraadsvergadering. Leiden gaat op het Bio Science Park namelijk 21 eiken verplaatsen. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeente kunststof ratelstrips in de bomen geplaatst. Die moeten voorkomen dat vogels nesten gaan maken in de bomen.

Geen ratelstrips nodig

De Partij voor de Dieren is boos dat de bomen tijdens het broedseizoen verplaatst moeten worden. 'Doe het gewoon wat later, dan zijn er helemaal geen ratelstrips nodig', aldus fractievoorzitter Martine van Schaik. Volgens wethouder Paul Dirkse is dat echter geen optie. De bomen moeten worden verplant voor de aanleg van de Hartlijn, een groene fietszone naar het Bio Science Park. Bij vertraging van het project zou een miljoenensubsidie van de provincie Zuid-Holland in gevaar komen.

Een paar van de kunststof strips zijn losgeraakt en volgens Van Schaik in het water en in het milieu gekomen. 'Zeg aannemers dat wij geen kunststof willen, dit is al het zoveelste incident', foeterde Van Schaik. Volgens Dirkse heeft die wens de aandacht bij de gemeente, maar is het in praktijk wel makkelijker gezegd dan gedaan. 'Bovendien is het ook niet zo dat alle toepassingen van kunststof materialen slecht zijn voor het voor milieu.'

