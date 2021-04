Bollenstreek neemt extra maatregelen in Paasweekend

De Bollenstreek neemt ondanks de slechte weersvoorspelling extra maatregelen in het Paasweekend. Er worden extra boa's ingezet en er worden matrixborden geplaatst om bezoekers de juiste weg te wijzen.

Wendy Verkleij, burgemeester van Noordwijk: 'We maken ons niet hele grote zorgen, maar we blijven wel alert. Het weer is niet echt aantrekkelijk de komende dagen, maar het strand blijft een plek waar het druk kan worden.'

'Ik ga toch lekker het strand op'

Mensen op het strand en bij de Bollenvelden gaan lekker naar buiten. 'Ik blijf zoveel mogelijk thuis, maar ik ga ook wandelen op het strand', zegt een vrouw die door de wind bijna wegwaait. 'Wij wonen in Noordwijk en als het te druk wordt zondag dan gaan we bij Noord het strand op. Dat gaat prima.'

De visboer denkt dat het wel meevalt: 'Aan het weer te zien wordt het niet druk. En buiten dat, die Duitsers mogen ook niet komen dus het zijn alleen de Nederlandse dagjesmensen die komen.' Een andere vrouw zegt dat ze toch wel iets gaat doen. 'Op het strand lijkt mij een perfecte plek want daar is het lekker groot en loop je elkaar niet in de weg.'

Bollenveld

Ook populair zijn de bollenvelden. Een vrouw die een foto staat te maken van een bollenveld bij Lisse denkt wel dat het druk wordt. 'Mensen willen erop uit en genieten van de mooie bloembollen.' De vrouw staat zelf op een camping in de buurt. 'Ik heb daar mijn eigen plekje.'

'Wij stemmen alles goed af met omliggende gemeenten. Wegen afsluiten is ons laatste redmiddel en ik denk niet dat we dat nodig zullen hebben omdat zoals verwacht het weer niet heel best wordt', besluit de burgemeester.