Coronavirus: 730 coronapatiënten op intensive cares

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

RIVM meldt 6918 nieuwe besmettingen

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 6918 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan het gemiddelde aantal van 7137 coronagevallen over de afgelopen week. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zaterdag waren er nog 7654 nieuwe gevallen (na correctie) geregistreerd en vrijdag 7269.

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 16 coronapatiënten overleden. Dat zijn er minder dan zaterdag, toen 31 patiënten zijn overleden.

Er liggen nu 730 coronapatiënten op intensive cares

Het aantal coronapatiënten dat op dit moment wordt behandeld op de intensive cares is 730. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) op eerste paasdag. Zaterdag waren dat er iets meer, 734.

Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook gedaald, met 31 mensen. Momenteel behandelen ziekenhuizen 2317 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Zaterdag was dat 2348.

Duitsland wijst Nederland aan als hoogrisicogebied

Nederlanders die naar Duitsland reizen krijgen na Pasen te maken met strengere regels. Het Duitse beleid wordt aangescherpt vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland. Dat betekent dat reizigers die vanuit Nederland de grens oversteken vanaf dinsdag meteen een negatieve coronatest moeten kunnen tonen.

Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, maakte zondag bekend dat Nederland wordt aangemerkt als een hoogrisicogebied vanwege de oplopende besmettingscijfers. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag over een periode van zeven dagen boven de 200. Nederland zit al geruime tijd boven die grens. De laatste keer dat Nederland in een week tijd minder dan 200 positieve tests per 100.000 mensen had, was op 12 maart. Dat weekcijfer stond zaterdag op 290,6.

LUMC stelt niertransplantatie uit vanwege overvolle ic

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een niertransplantatie bij een patiënt moeten uitstellen, omdat er geen plek meer was op de intensive care vanwege de zorg voor coronapatiënten. Dat bevestigt een woordvoerder aan de Telegraaf.

'We vinden dit natuurlijk heel naar en teleurstellend voor deze patiënt en zijn of haar familie', reageert het ziekenhuis, dat uit privacyoverweging weinig kwijt kan. 'Helaas is uitstel iets dat we tijdens eerdere coronapieken ook al hebben moeten doen. Dat geldt niet alleen voor transplantaties, maar ook voor andere operaties. Het zijn golfbewegingen.'

Volgens het LUMC kan de acute zorg nog wel doorgaan, maar is er voor meerdere ingewikkelde operaties op hetzelfde moment geen plek, omdat er altijd een ic-bed aan gekoppeld moet worden. 'We overleggen hierover altijd met omringende ziekenhuizen en bekijken of er uitwijkmogelijkheden zijn', meldt de woordvoerder. 'Dit is iets waar we de hele dag tegenaan lopen, we zijn continu aan het schakelen hoe we onze patiënten het beste kunnen opvangen. Met als gevolg dat sommige operaties weer moeten wijken voor andere.' Het is volgens de woordvoerder niet zo dat het hele transplantatieprogramma stilligt. 'We moeten per patiënt bekijken of een operatie door kan gaan.'

Jan van Zanen wil terrassen openen

De Haagse burgemeester Jan van Zanen steunt de oproep van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om op een verantwoorde manier de terrassen en andere buitenruimtes te heropenen.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma laat via haar woordvoerders weten dat ook zij de buitenruimtes geleidelijk wil openstellen, mits dat veilig kan. 'Dit geeft mensen letterlijk de ruimte om op een verantwoorde manier erop uit te gaan', aldus Dijksma.

Nieuwe coronasneltest getest in Gouda

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda test samen met de GGD Hollands Midden een nieuwe coronasneltest. De gezondheidsdienst en het ziekenhuis willen weten of de test betrouwbaar is. De test wordt aangeboden aan mensen die een 'normale' coronatest laten doen bij de teststraat in Gouda.

De wattenstaafjes van de nieuwe sneltest gaan volgens het ziekenhuis niet verder de neus in dan het 'neuspeutergebied'. Dat is zo'n 2,5 centimeter, halverwege de neus. Bij een normale PCR-test gaan de staafjes een stuk dieper. Dat is vooral voor kinderen erg vervelend. De uitslag is vijftien minuten later duidelijk.

Coronazelftest Etos in aantal winkels al uitverkocht

De coronazelftests die drogisterijketen Etos sinds zaterdag verkoopt, zijn in een aantal winkels al uitverkocht. Volgens een woordvoerster stond er voor openingstijd bij sommige winkels een rij mensen te wachten. Er is geen maximumaantal dat een klant mag kopen maar Etos vraagt mensen 'ook een beetje aan elkaar' te denken.

De eerste dagen heeft Etos een beperkte hoeveelheid van enkele tientallen tests per filiaal te koop. Volgende week neemt de beschikbaarheid toe.

Bollenstreek neemt extra maatregelen in paasweekend

De Bollenstreek neemt ondanks de slechte weersvoorspelling extra maatregelen in het paasweekend. Er worden extra boa's ingezet en er worden matrixborden geplaatst om bezoekers de juiste weg te wijzen.

Wendy Verkleij, burgemeester van Noordwijk: 'We maken ons niet hele grote zorgen, maar we blijven wel alert. Het weer is niet echt aantrekkelijk de komende dagen, maar het strand blijft een plek waar het druk kan worden.'

Tuincentra, woonwinkels en bouwmarkten verwachten paasdrukte

Traditioneel is het tijdens de paasdagen druk bij woonwinkels, tuincentra, kampeerwinkels en bouwmarkten. Vanwege het winkelen op afspraak is dat dit jaar anders dan normaal. Toch verwachten ondernemers veel mensen de komende dagen. Zo zijn bijvoorbeeld de bouwmarkt Hornbach en woonspecialist IKEA al volgeboekt. Ook tuincentrum Intratuin bereidt zich voor op een vol weekend.

Vanwege de coronamaatregelen moeten klanten in hun eentje winkelen, op basis van een reservering die ze ten minste vier uur van tevoren hebben gemaakt. Daardoor wordt een bezoekje geen uitje, zoals het voor de crisis was.

GGD gestopt met AstraZeneca, ook voor 60-plussers

De GGD is per direct helemaal gestopt met het toedienen van AstraZeneca om verspilling tegen te gaan. Die stap is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM genomen, laat een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR weten. Vrijdag werd al besloten tijdelijk geen mensen meer onder de 60 jaar te vaccineren na vijf nieuwe meldingen over ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar.

Er stonden in de leeftijdsgroep boven de 60 jaar nog 700 mensen ingepland, maar die zijn afgezegd om verspilling van vaccins tegen te gaan. 'Die mensen zouden de komende dagen verspreid over 70 tot 80 locaties langskomen. Dat betekent 1 tot 5 per plek per dag. Aangezien we 10, 11 of 12 prikken uit een flesje halen zou dat tot verspilling leiden en hebben we ze per sms afgezegd.'

